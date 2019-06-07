Вице-спикер Совета федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Я не считаю, что это наступление на свободу прессы, и трактовать это именно так не надо. Но контролировать эту ситуацию надо. И общественный контроль — здесь самая действенная мера»,— заявил Андрей Турчак корреспонденту “Ъ”.

Полицейские задержали господина Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Причиной задержания стало подозрение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Редакция «Медузы» считает задержание Ивана Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. В пятницу в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста.

Иван Голунов известен как журналист-расследователь. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».