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Great Wall построит в Тульской области завод по выпуску двигателей

Компания Great Wall построит в Тульской области завод по выпуску автомобильных двигателей и коробок передач, сообщает сайт правительства региона.

«Мы подписали соглашение о втором этапе проекта. Компания локализует производство двигателей, коробок передач и многое другое, — пояснил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. — Объем инвестиций составит не менее 20 млрд руб., будет создано еще более тысячи рабочих мест».

Напомним, завод Great Wall в Тульской области был запущен 5 июня 2019 года. Общие инвестиции оцениваются в $500 млн. Компания планирует выпускать в год до 150 тыс. автомобилей с уровнем локализации 70-75%. Первой моделью, вставшей на конвейер нового завода, стал кроссовер Haval F7.

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