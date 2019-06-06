Haval назвал стоимость всех версий кроссовера F7

Компания Haval назвала стоимость всех версий кроссовера F7 для российского рынка.

В России появится передне- и полноприводный автомобиль с двумя бензиновыми турбомоторами — 150-сильным 1,5-литровым и 190-сильный 2-литровым. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Новинку предложат в трех комплектациях.

Автомобиль в комплектации Comfort будет стоить от 1,4 до 1,6 млн руб. в зависимости от мотора и типа привода, средняя комплектация Elite оценивается от 1,5 до 1,6 млн руб., а топовая версия Premium обойдется покупателям от 1,6 до 1,8 млн руб.

Напомним, выпуск Haval F7 налажен на новом заводе Great Wall, который открылся 5 июня в Тульской области.