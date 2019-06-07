Ростовская область подписала на форуме в Санкт-Петербурге соглашения на 187,5 млрд рублей

На международном экономическом форуме, проходящем сегодня в Санкт-Петербурге, Ростовская область заключила инвестиционные соглашения на 187,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Подписанные соглашения связаны с промышленностью, комплексом, ритейлом, реализацией экологических и социальных инициатив. Как сообщалось ранее, компания Mars вложит в развитие своей фабрики в Аксайском районе 1,1 млрд руб., Japan Tobacco International инвестирует свыше $12 млн в развитие «Донского табака», «ЭНЕРГОПРОМ-Новочеркасский электродный завод» заключил контракт на сумму 2,7 млрд руб., с торговой сетью «Магнит» подписано соглашение об открытии около 500 новых магазинов. Самым крупным стало соглашение с компанией «ЮГ Энерго», которая владеет «Новошахтинским заводом нефтепродуктов» — сумма инвестиций составит 177 млрд рублей.

Кристина Федичкина