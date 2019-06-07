В развитие ростовской фабрики Mars вложат 1,1 млрд рублей

Компания Mars вложит 1,1 млрд руб. в развитие своего завода в Ростовской области. Соответствующее соглашение сегодня подписали губернатор региона Василий Голубев и президент Mars в России Валерий Щапов на площадке Петербургского международного экономического форума.

За счет указанных средств планируют в течение года построить вторую линию по выпуску влажных кормов для домашних животных. Реализация проекта удвоит производственную мощность ростовской фабрики Mars. Сейчас на предприятии в Аксайском районе работает 140 человек, ожидается, с расширением производства число рабочих мест увеличится на четверть. Как сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», с учетом 1,1 млрд руб., заявленных по новому проекту, инвестиции компании Mars в донскую экономику составят свыше 6,3 млрд руб.

Фабрика Mars в Ростовской области — десятая производственная площадка компании в России. В начале 2019 года она вышла на 100% уровень от заявленной мощности. Предприятие производит порядка 50 ассортиментных позиций кормов для животных.

Кристина Федичкина