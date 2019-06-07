Новочеркасский электродный завод модернизируют за 2,7 млрд рублей

Минпромторг РФ, правительство Ростовской области и Группа ЭПМ заключили инвестиционный контракт на модернизацию производства выпуска графитированных электродов «ЭПМ-Новочеркасского электродного завода», сообщает пресс-служба правительства региона. Группа ЭПМ планирует вложить в развитие производства электродов крупного сечения на заводе 2,7 млрд руб. до конца 2023 года.

«Объем произведенной и реализованной продукции за пять лет составит более 20 млрд руб. Около 70% от этого объема будет направлено на внутренний рынок», - приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В апреле этого года на заводе заработал роботизированный ниппельный центр, который повысит точность механической обработки в пять раз. В конце года на предприятии планируют ввести в эксплуатацию печь обжига RIEDHAMMER и таким образом увеличить объем выпуска графитированных электродов диаметром 610 мм.

Дарья Голякова