«ЮГ Энерго» вложит 177 млрд руб. в «Новошахтинский завод нефтепродуктов»

Компанией «ЮГ Энерго» реализует на мощностях «Новошахтинского завода нефтепродуктов» («НЗНП») ряд проектов, общий объем инвестиций в которые составит 177 млрд руб. Об этом сообщает ресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Соглашение о реализации проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ростовской области Василий Голубев и представитель компании «ЮГ Энерго». Согласно документу, речь идет о создании на площадях «НЗНП» новых производств различных видов топлива, в том числе класса Евро 5, а также строительстве новых очередей очистных сооружений предприятия. В результате реализации проекта будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест.

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» был запущен в 2009 году, это ведущее нефтеперерабатывающее предприятие Ростовской области. «ЮГ Энерго» в является единственным владельцем завода и управляет им.

Кристина Федичкина