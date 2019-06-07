В Ростовской области «Магнит» откроет около 500 новых магазинов

Торговая сеть «Магнит» в Ростовской области до 2021 года откроет около 500 новых магазинов. Соответствующее соглашение сегодня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали губернатор региона Василий Голубев и генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова.

Как сообщает «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», помимо открытия новых магазинов, «Магнит» планирует провести редизайн 400 своих торговых точек. Отмечается, что в результате реализации проекта в Ростовской области появится около 2 тыс. рабочих мест.

Сейчас в Ростовской области работают около 900 магазинов «Магнит», распределительные центры компании построены в Батайске и Шахтах. С «Магнитом» сотрудничают порядка 140 производителей Ростовской области, продукция местных предприятий составляет 7% от всех товаров, представленных в торговой сети.

Кристина Федичкина