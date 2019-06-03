Россия договорилась о компенсациях ущерба от загрязненной нефти в «Дружбе»

Все участники переговоров, прошедших в Москве, по решению проблемы поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» договорились о принципах расчетов компенсаций, заявил журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. По словам чиновника, конкретные суммы компенсаций пока не обсуждались, но алгоритмы взаимодействия приняты всеми сторонами.

«Сегодня завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и компаниями-грузополучателями. Достаточно эффективный, хороший день прошел, мы подписали протокол по итогам. Все стороны, все участники его завизировали, что является достаточно важным моментом»,— подвел итоги переговоров господин Сорокин (цитата по ТАСС).

Представители польской Orlen назвали «прорывом» достигнутые соглашения, а также заявили о получении «декларации о том, что "Транснефть" передаст российским производителям нефти компенсации на покрытие претензий, направляемых в их адрес получателями нефти», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Подробнее о компенсациях в материале “Ъ” «Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе».