Кремль отказался «менять свое поведение» по совету Великобритании

Россия хочет наладить взаимовыгодные отношения с Великобританией, но «менять свое поведение» не будет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Таким образом в Кремле ответили на заявление Лондона.

«Нет, мы не будем менять поведение. Потому что единственное, чего Россия хочет,— это взаимовыгодные наши отношения, которые основываются на учете интересов друг друга. И в этой линии поведения нет ничего предосудительного»,— сказал господин Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Великобритании пора забыть об истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. «Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями»,— сказал российский лидер.

В ответ представитель премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли сказала, что отношения России и Великобритании улучшатся, только если Москва будет иначе себя вести.

Напомним, британские власти заявили об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018 года. По утверждению Великобритании, к происшедшему причастна российская разведка. Москва эти утверждения отрицает.

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации читайте в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.