В первый день работы ПМЭФ-2019 Петербург подписал соглашений на 100 млрд рублей

По итогам первого дня работы XXIII Петербургского международного экономического форума Смольный подписал 10 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.
В частности, ОАО «РЖД» намерено вложить в развитие петербургского железнодорожного узла 88 млрд руб. Более 10 млрд руб. инвестирует в строительство перинатального центра ГК «ЕКС». ООО «ОРЦ Фуд Маркет» направит на строительство оптово-распределительного торгового центра сельхозпродукции в поселке Шушары 2 млрд руб.
Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявлял, что Смольный на ПМЭФ-2019 подпишет соглашения на общую сумму 120 млрд руб.
Прямая трансляция работы XXIII Петербургского международного экономического форума — на сайте “Ъ-СПб”.