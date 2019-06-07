Из свежей почты

Алина Овчарова, 15 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 118 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесет 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 31 тыс. руб.

У нас дочки-двойняшки и сын. Одна из девочек, Алина,— инвалид, у нее ДЦП. Родилась она здоровой, а потом стала отставать в развитии. Я возила дочку в разные больницы, с 2007 года при поддержке Русфонда мы начали лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Благодаря непрерывной реабилитации Алина со временем начала ходить с поддержкой, говорить отдельные слова, затем короткие фразы. Дочка все понимает, пытается писать. Лечение надо продолжать, и я снова обращаюсь к вам с просьбой. Я ухаживаю за Алиной, муж — грузчик. Не оставляйте нас! Юлия Кунова, Липецкая область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо научить девочку двигаться, укрепить ее мышцы, развить координацию».

Артем Астанаев, 8 лет, деформация верхней губы и челюсти, расщелина альвеолярного отростка, требуется ортодонтическое лечение. 137 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 33 тыс. руб.

Артемка родился с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка, есть нормально не мог. В пять месяцев в Новосибирске сыну сделали первую операцию, но возникло осложнение — некроз костей, потом разошлись швы. В два года провели еще одну операцию — на твердом нёбе, и снова швы разошлись, образовался щелевидный дефект. В 2013 году в Москве сыну начали лечение по стимуляции роста челюстей и выравниванию зубных рядов. Только после его окончания можно будет продолжать хирургию. Сейчас нужно установить ортодонтические аппараты, чтобы сформировать прикус и нормализовать рост зубов. Но денег у нас совсем нет. Оксана Астанаева, Хакасия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходимо расширение верхней челюсти с использованием несъемного аппарата. На нижней челюсти планируется лечение с использованием функциональных аппаратов для нормализации положения языка».

Макар Маленков, 2 месяца, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 130 440 руб.

Внимание! Цена лечения 153 440 руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 23 тыс. руб.

О том, что ребенок родится с косолапостью, я узнала на 12-й неделе беременности. Сразу стала искать информацию и выяснила, что лучший способ исправить деформацию — провести лечение методом Понсети. Оно более эффективное, чем традиционное, состоит из гипсований и щадящей хирургии. В три недели я повезла Макара к ортопеду, он сказал, что лечение надо начинать срочно. Но оно нам не по карману. Пожалуйста, помогите! У нас обычная семья, я в декрете, муж работает механиком. Василина Маленкова, Тюменская область

Травматолог-ортопед Международной клиники восстановительной ортопедии Антон Смирных (Тюмень): «Методом Понсети мы выведем стопы мальчика в правильное положение, он вовремя научится стоять и ходить».

Аня Царева, 6 лет, атриовентрикулярная блокада, спасет замена электрокардиостимулятора. 137 375 руб.

Внимание! Цена операции 618 604 руб. Сотрудники компании «Диасофт» внесли 123 229 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 320 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 38 тыс. руб.

У нашей новорожденной дочери сердце билось в два раза реже, чем надо,— всего 55 ударов в минуту. В Томском НИИ кардиологии Анечку срочно прооперировали — установили однокамерный кардиостимулятор. Только благодаря этому моя девочка жива. Аня постоянно под контролем врачей. Дочка не отстает в развитии, но очень слабенькая, не может долго ходить. В марте врачи сказали, что скоро электрокардиостимулятор (ЭКС) разрядится. Нужно заменить его на двухкамерный. С ним Аня сможет выдерживать школьные нагрузки, сил прибавится. Помогите нам оплатить операцию! Сами мы не справимся, у нас еще сын-школьник. Наталья Царева, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Ани атриовентрикулярная блокада 3-й степени, сейчас заряд батареи ЭКС подходит к концу. Необходима замена электродов и имплантация двухкамерного ЭКС».

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