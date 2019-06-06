Стали известны матчи первого тура Российской премьер-лиги

Газете «Спорт-Экспресс» стал известен календарь матчей первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который по проекту состоится 14 июля. Официально расписание еще не публиковалось.
В первом туре сыграют:
В ближайшее время Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит вопрос о расширении РПЛ с 16 до 18 команд. На этом, по данным “Ъ”, настаивают прежде всего «большие» клубы. Они считают, что расширение может увеличить их доходы, а также объем игровой практики футболистов для более успешного выступления в еврокубках. За расширение РПЛ проголосовало большинство ее клубов. Вице-премьер Виталий Мутко (бывший министр спорта и экс-президент РФС) заявил, что расширение РПЛ экономически нецелесообразно.
Подробнее о возможном расширении РПЛ — в публикации “Ъ” «Держи мяч шире».
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