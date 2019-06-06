Стали известны матчи первого тура Российской премьер-лиги

Газете «Спорт-Экспресс» стал известен календарь матчей первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который по проекту состоится 14 июля. Официально расписание еще не публиковалось.

В первом туре сыграют:

«Зенит» — «Тамбов»

«Спартак» — «Сочи»

«Ростов» — «Оренбург»

«Локомотив» — «Рубин»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Арсенал» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «ЦСКА»

«Урал» — «Уфа».

В ближайшее время Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит вопрос о расширении РПЛ с 16 до 18 команд. На этом, по данным “Ъ”, настаивают прежде всего «большие» клубы. Они считают, что расширение может увеличить их доходы, а также объем игровой практики футболистов для более успешного выступления в еврокубках. За расширение РПЛ проголосовало большинство ее клубов. Вице-премьер Виталий Мутко (бывший министр спорта и экс-президент РФС) заявил, что расширение РПЛ экономически нецелесообразно.

Подробнее о возможном расширении РПЛ — в публикации “Ъ” «Держи мяч шире».