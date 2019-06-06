Большинство клубов РПЛ проголосовало за расширение чемпионата

За расширение высшего дивизиона с 16 до 18 команд проголосовали 15 футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

«Абсолютное большинство высказались за увеличение команд до 18. Но с оговорками. Мы должны быть уверенными, что эти вышедшие команды будут соответствовать всем требованиям, должны быть гарантии»,— сказал господин Бабаев (цитата по «РИА Новости»).

Окончательное решение о расширении должен принять исполком РПЛ.

Подробнее о возможном расширении РПЛ — в публикации “Ъ” «Держи мяч шире».