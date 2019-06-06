Мутко выступил против расширения Российской премьер-лиги

Вице-премьер Виталий Мутко (бывший министр спорта и экс-президент Российского футбольного союза) заявил, что расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов экономически нецелесообразно. «Можно и до 20 команд расширить. Но надо идти по пути самоокупаемости»,— отметил господин Мутко (цитата по «РИА Новости»).

«У нас в стратегии (развития футбола.— “Ъ”) было 18 команд. Но я всегда говорил: когда созреет для этого соответствующее экономическое положение. А сейчас оно какое? Опять "Анжи" вернуть, который без экономики? Нужно находить экономические стимулы»,— сказал Виталий Мутко.

По его словам, увеличение числа клубов РПЛ может также создать проблемы с расширением календаря на ноябрь-декабрь. «Может быть, даже 20 было бы здорово. Но мы не Испания. Мы — северная страна»,— добавил господин Мутко.

Напомним, в ближайшее время РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ с 16 до 18 команд. По данным “Ъ”, на нем настаивают прежде всего «большие» клубы. Они считают, что расширение может увеличить их доходы matchday, спонсорские поступления, а также объем игровой практики футболистов для более успешного выступления в еврокубках. За расширение РПЛ проголосовало большинство ее клубов.

Подробнее о возможном расширении РПЛ — в публикации “Ъ” «Держи мяч шире».