Не валяй знатока, Америка

В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг культурно-образовательных программ генерального консульства США, которые реализуются в вузах города. В открытом доступе оказалось письмо министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в котором руководителей образовательных учреждений региона предупреждают о «нежелательности» участия в проектах консульства и приглашения американских лекторов и дипломатов. В региональном правительстве заявили, что проверяют документ на подлинность, но получали жалобы на американские программы от учащихся и их родителей. В генконсульстве назвали это решение властей «неблагоприятным».

О рекомендациях нежелательного участия преподавателей и учащихся в мероприятиях, организованных представителями генерального консульства США в Екатеринбурге, стало известно в четверг. Копию ведомственного документа опубликовал портал 66.ru. Документ подписан главой областного министерства образования Юрием Биктугановым. В нем сообщается, что в некоторых образовательных организациях генконсульство реализует проекты, «создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в России». В письме перечислены такие мероприятия, как «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project».

«Считаем нежелательным участие преподавателей и обучающихся в мероприятиях, организованных с привлечением американских дипломатов и лекторов»,— говорится в письме.

Там же отмечается, что указанные мероприятия имеют «деструктивный характер для жизни нашей страны».

В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что сейчас проверяют подлинность документа. «При этом на упоминаемые в СМИ проекты в министерство образования действительно поступали жалобы от обучающихся и их родителей»,— отметили в правительстве. В уральских вузах факт получения данного письма не подтверждают, но и не опровергают. «Вообще, в основном мы контактируем с региональным министерством только по вопросам работы со школами»,— пояснил собеседник «Ъ-Урал» в одном из уральских вузов.

К вечеру четверга с официальным заявлением по ситуации выступили в генеральном консульстве США в Екатеринбурге. Как отмечается в официальном письме за подписью генконсула доктора Пола Картера, там считают решение региональных властей «неблагоприятным». «В то время когда лидеры Соединенных Штатов и Российской Федерации ищут пути улучшения отношений между нашими странами и области взаимовыгодного сотрудничества, это решение крайне неблагоприятно. Соединенные Штаты и Россия имеют долгую историю отношений, основанных на учете взаимных интересов наших граждан и уважении культур наших стран. Мы убеждены, что программы, которые помогают американцам и русским лучше понимать друг друга, должны быть сохранены»,— подчеркивается в заявлении.

Ирина Пичугина, Анна Лапина, Игорь Лесовских, Екатеринбург