Виктора Ющенко подводят под суд

Генеральная прокуратура Украины в четверг подтвердила информацию о расследовании в отношении третьего президента страны Виктора Ющенко (2005–2010 годы). Как рассказала изданию «Украинская правда» пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, экс-глава государства числится подозреваемым по делу о незаконной приватизации госсобственности.

О том, что расследование незаконной передачи государственной резиденции Межигорье в частное владение бежавшему позже из страны президенту Виктору Януковичу вышло на след Виктора Ющенко, украинские СМИ сообщали еще в конце прошлого года. Однако так называемое уведомление о подозрении (в украинской следственной системе подозреваемому в совершении преступления, если это возможно, вручается документ, свидетельствующий о том, что ему может быть предъявлено обвинение) экс-президент получил только сейчас.

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко, одним из первых опубликовавший громкую новость, уверен, что Виктор Ющенко действительно виновен в присвоении и растрате госсобственности. По информации депутата, господин Ющенко в 2007 году, в бытность президентом Украины, передал Межигорье в управление Кабинету министров, которым в то время руководил Виктор Янукович. Вскоре после этого, указывает господин Лещенко, резиденция оказалась в собственности фиктивной фирмы из Донецка, связанной с господином Януковичем. Потери государства от использования этой схемы в прокуратуре оценивают в 540 млн гривен (свыше 1,3 млрд руб.), в растрате которых и подозревают Виктора Ющенко.

Эти обвинения экс-президент прокомментировал на своей странице в Facebook. Он подтвердил факт получения документа от прокуроров и заявил, что готов в суде доказать свою невиновность. Причиной же возникновения интереса у следователей к его персоне господин Ющенко объяснил желанием прокуратуры продемонстрировать, что она еще на что-то способна. «Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность»,— заключил бывший глава государства.

Матвей Шиманов, Киев