Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево. По итогам проверки в случае выявления нарушений «будут приняты меры прокурорского реагирования», говорится в пресс-релизе ММТП.

Многочасовые задержки в выдаче багажа в Шереметьево начались в конце мая. Как выяснил “Ъ”, проблемы возникли из-за нехватки грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко сегодня, 5 июня, подтвердил эту информацию и пообещал за месяц сбои устранить. Минтранс заявил, что «жестко отреагирует» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.

Подробности — в публикации “Ъ” «Минтранс спросит за чемоданы».