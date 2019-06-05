Минтранс пообещал жестко реагировать на сбои с выдачей багажа в Шереметьево

Глава Минтранса Евгений Дитрих на ближайшем заседании совета директоров Шереметьево «готов поставить вопрос о персональной ответственности» за возникшие в аэропорту проблемы с выдачей багажа. Министерство заявило, что «жестко отреагирует» на сбои, если ситуация не нормализуется в кратчайшие сроки.

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках»,— говорится в пресс-релизе Минтранса.

Многочасовые задержки в выдаче багажа в Шереметьево начались в конце мая. Некоторым пассажирам приходилось ожидать своих чемоданов до пяти часов. Как выяснил “Ъ”, проблемы возникли из-за нехватки грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко сегодня, 5 июня, подтвердил эту информацию и пообещал, что через месяц сбоев не будет.

Подробнее о ситуации в Шереметьево — в публикации “Ъ” «Чемоданные нестроения».