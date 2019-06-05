Туск пообещал продолжить финансировать Украину

Евросоюз готов помогать Украине в стабилизации экономики, реформировании энергетического сектора, борьбе с коррупцией и укреплении демократии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает «РИА Новости».

По словам господина Туска, «сильная и демократическая Украина находится в лучших интересах ЕС». «Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Глава Евросовета добавил, что ЕС готов продолжать работу над выполнением соглашения об ассоциации с Украиной. Дональд Туск также обсудил с господином Зеленским саммит ЕС—Украина, который пройдет 8 июля в Киеве.

Владимир Зеленский в Брюсселе проводит переговоры с лидерами ЕС и НАТО в рамках первого зарубежного визита. Ранее сообщалось, что новый украинский президент намерен обсудить с высокопоставленными европейскими чиновниками стратегию по возвращению Крыма.

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