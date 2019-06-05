Владимир Зеленский подготовился к диалогу с Россией на словах

Вести переговоры с Россией, но противодействовать «Северному потоку-2»: президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с лидерами ЕС и НАТО в рамках первого зарубежного визита. Главной темой встреч украинского главы с европейскими коллегами в Брюсселе стал вопрос возвращения Донбасса.

Во время брифинга по итогам беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Москвой: «Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения. Но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле».

Накануне пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО. Впрочем, подробности не разглашаются. Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сомневается, что речь идет о каких-то конкретных шагах. Что же касается проблемы востока Украины, то здесь шансов больше, уверен политолог. Тем более что в Минске начинаются переговоры по урегулированию ситуации.

«Возвращается в переговорный процесс Леонид Кучма. Также в переговорах примет участие начальник Генштаба — такого раньше на моей памяти не было. Насколько я понимаю, усилия будут сосредоточены на достижении реального перемирия. Украинские власти готовы продемонстрировать, что с их стороны сейчас намерения очень серьезные. А готова ли к этому Москва? И Зеленского, конечно же, очень волнует судьба украинских моряков, он хотел бы их возвращения. Я думаю, что это могло бы очень сильно повлиять и на нового украинского президента, и на атмосферу переговоров. С уходом Петра Порошенко и Россия должна поменять свое поведение на переговорах. Если же российская стратегия и тактика останется точно такой же, как была раньше, то никаких изменений не произойдет. Что касается стратегии возвращения Крыма, я не вижу, в чем она может реально состоять, ни со стороны Киева, ни со стороны Брюсселя. Ее нет как таковой по понятным причинам — никто сейчас не готов к серьезному системному конфликту с Россией», — заключил Фесенко.

Накануне Владимир Зеленский встретился также с президентом Польши Анджеем Дудой. Речь зашла в том числе о «Северном потоке-2». Стороны договорились противодействовать проекту «Газпрома». Правда, как именно, не уточняется.

Во время переговоров с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы финансовой помощи Украине, Зеленский заявил, что информация о возможном дефолте в стране — слухи.

Александр Рассохин