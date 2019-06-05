Саммит Украины и ЕС пройдет в Киеве 8 июля

Саммит Украина—ЕС пройдет в Киеве 8 июля, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. На прошедшей встрече господина Зеленского и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, где было подтверждено проведение саммита, президент Украины отметил особую роль Евросоюза в сдерживании «российской агрессии против Украины и преодолении последствий, вызванных ею».

«Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина—ЕС в Киеве»,— говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Ранее сообщалось, что господин Зеленский намерен обсудить с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО стратегию по возвращению Крыма. Тогда детали плана пресс-секретарь президента Юлия Мендель не раскрыла.

Господин Зеленский уже заявлял, что намерен вернуть Крым Украине. На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что полуостров является одним из регионов России. «Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ»,— заявил господин Песков.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России при явке 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против России санкции.

Как изменился Крым в составе России, читайте в публикации “Ъ”.