Миша Штепа получил дорогие лекарства

31 мая в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Мурман» мы рассказали историю полуторагодовалого Миши Штепы из Мурманской области («Мамин подарок», Валерий Панюшкин). У мальчика почечная недостаточность, нужна трансплантация почки — донором станет мама Миши. Чтобы донорский орган прижился и работал как можно дольше, требуются дорогие лекарства, на которые у родителей мальчика нет денег. Рады сообщить: вся сумма (2 624 420 руб.) собрана. Родители Миши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 31 мая 46 899 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Мурман», «Чувашия», «Пермь», «Ивтелерадио», «Волгоград-ТРВ», а также 167 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 22 детям на 20 921 772 руб.