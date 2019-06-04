Кремль отрицает уведомление США о выводе специалистов из Венесуэлы

Со стороны России уведомлений о выводе своих технических специалистов из Венесуэлы властям США не направлялось, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предположил, что американский президент Дональд Трамп имел в виду сообщения из СМИ, когда писал соответствующее сообщение в Twitter.

«С российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть, собственно. Там есть, действительно, специалисты, которые занимаются обслуживанием ранее поставленной техники, этот процесс идет в плановом порядке. А что значит "вывела своих людей", мы не знаем»,— сказал господин Песков.

2 июня газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, близкий к российскому Министерству обороны, сообщила, что госкорпорация «Ростех» сократила свой штат сотрудников, находящихся в Венесуэле, с тысячи человек до нескольких десятков. Позднее «Ростех» опроверг информацию о сокращении штата. В госкорпорации заявили, что состав представительства корпорации в Венесуэле остается неизменным много лет, а цифры, приведенные WSJ, преувеличены в десятки раз.

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Позднее президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил: «Россия проинформировала нас, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы».

В конце марта СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу самолетов с 99 российскими военными. Кадровые ли это военные или наемники частных военных компаний, не уточнялось. По данным Reuters, еще в январе в Венесуэлу прибыли бойцы «ЧВК Вагнера» для защиты господина Мадуро.

О производстве российских автоматов в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «Концерн "Калашников" встал на путь локализации».