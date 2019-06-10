10 июня, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Совместное заявление редакций   «Ведомостей»,   «Коммерсанта» и РБК о деле Ивана Голунова
6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов.
Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.
Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.
Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.
Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.
Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации.
Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех.

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Актуальные темы | все

Партнерский проект | все

Страна

Страна | интервью

Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов

Во-первых — будем ли мы делать элитную тусовку? Да, будем и, более того, уже делаем: это вузы—участники программы 5–100, исследовательские университеты и т. д. Но я не вижу в этом ничего плохого. И в других странах есть такое...

Мир

Мир | мнение

Александр Габуев о широком потоке китайцев на ПМЭФ и тонкой струйке инвестиций из КНР

Тысяча китайских бизнесменов и чиновников, приехавшие на форум в Санкт-Петербург, явно поразили воображение хозяев — президент Владимир Путин упомянул об этом, общаясь с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле. Такого нашествия делегатов от одной страны ПМЭФ еще не знал. Но ажиотажный интерес китайского бизнес-сообщества к ПМЭФ не должен вводить в заблуждение...

Экономика

Экономика | мнение

Дмитрий Бутрин о том, как либерализация резидентства может завершить процесс оттока и капитала, и его держателей

Самые значимые новости ПМЭФ очень часто за всеобщим стремлением к самому яркому остаются малозамеченными. Для госсектора экономики и, возможно, для внутренней экономической политики в 2019 году такая новость — видимо, меморандум о взаимопонимании между ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдингом» Аркадия Ротенберга о возможном создании совместной компании в сфере инфраструктурного строительства...

Бизнес

Бизнес | интервью

Глава Mail.ru Group Борис Добродеев о сделке с Alibaba и новых продуктах

Я думаю, что это одна из самых непростых и умных сделок в области интернета, которая была когда-либо подписана в России. Главный успех переговоров: мы договорились, что это предприятие будет отдельной самостоятельной компанией, а не филиалом одной из сторон…

Финансы

Финансы | мнение

Вероника Горячева об использовании биометрических данных

Рекламная кампания о преимуществах биометрической идентификации, стартовавшая с начала сбора в июле 2018 года, обещала гражданам исключительно удобство получения банковских услуг дистанционно. Но большинство тех, кто поддался на уговоры и сдал биометрию, вряд ли внимательно прочитали «антиотмывочный» закон. А именно ст. 9, которая дает ЦБ и Росфинмониторингу право получать эту информацию...

Недвижимость

Культура

Культура | мнение

Евгения Милова об итогах светской программы ПМЭФ

Светские итоги ПМЭФ в этом году подводить приятно, если не учитывать омрачающий любые светлые чувства арест журналиста Ивана Голунова по обвинению, выглядящему сфабрикованным. Причем, надо отметить, этот арест сказался на настроении не только журналистов, работавших на форуме или его «полях»...

Спорт

Спорт | мнение

Владимир Осипов о готовящейся реформе в российском футболе

Болельщикам скучные матчи точно не нужны. Но рулевых российского футбола это скорее всего не остановит: у них свои финансовые резоны, и 18 клубам в РПЛ, не сомневаюсь, быть. Нас с вами к этому готовят. Скорее всего в ближайшее время РФС утвердит этот неоднозначный проект, и в следующем сезоне РПЛ не покинет ни одна команда, а уже осенью 2020 года в элите российского футбола будет 18 клубов…

Hi-Tech

hi-tech | Интервью

Академик Сергей Готье о состоянии российской трансплантологии

Ситуация с донорством в России постепенно меняется. Сейчас наш центр заключил много соглашений с регионами — развиваем программу трансплантации. Архангельск уже года три работает с почками, мы все там организовали, обучили, а теперь они собираются пересаживать печень. Ростовская область теперь тоже года три уже работает хорошо, а вроде как с чистого листа начали пересаживать — все зависит от людей. Есть Красноярск, который с нашей помощью заработал, там пересаживают сердце, печень и почку...

Авто

Авто | мнение

Дмитрий Гронский о том, какие компании выходят на рынок электромобилей

Понятно, почему на этот рынок ринулись компании, никогда не имевшие отношения к автомобилям. Вот уже не первый год ходят слухи о грядущей премьере электромобиля Apple Car. Или обсуждается тайный пока проект электрокара, над которым якобы работает компания Dyson, известная своими пылесосами и сушилками для рук в местах общего пользования...

Стиль

Стиль | Интервью

Глава Breitling Жорж Керн о руководстве компанией и рискованном пути предпринимателя

В нашей истории были механические, спортивные, костюмные, электронные часы. Пусть никто не объясняет нам, что мы можем, а что нет. Что бы мы ни сделали, мы будем, что называется, в своем праве. Но мы не хотим залезать в «высокое часовое искусство» с турбийонами и репетирами, это не наше предназначение...

Партнерские проекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Популярные авторы | все

«Ъ» в регионах | все

Артем Костюковский о Демьяне Дунаеве, который не любит лечиться и фотографироваться, но умеет добиваться цели