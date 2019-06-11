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10:21
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере около драмтеатра
13:29
В Москве состоялся согласованный митинг за «справедливость для всех»
04:54
Трамп назвал статью NYT об активизации кибератак США против России изменой
12:38
Путин поздравил эмира Кувейта с юбилеем и попросил за российскую гражданку
08:01
Главные анонсы 17–23 июня
14/06
Huawei отложила запуск смартфона с гнущимся экраном
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Миссия NASA на Луну обойдется в $20–30 млрд
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В работе Instagram произошел сбой
13/06
Цукерберг может быть причастен к проблемам Facebook с защитой данных
13/06
Тинькофф-банк представил голосового помощника «Олега»
13/06
Продажи смартфона Honor 20 стартуют в России 21 июня
13/06
Приложения «Яндекса» и «Касперского» отключили некоторые функции из-за новой политики Google
11/06
Минкомсвязь предложила производить китайское телекоммуникационное оборудование в России
11/06
Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников
11/06
«Яндекс» начнет разработку беспилотных авто в Израиле
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Ученые ищут способы не платить издательствам за научный контент
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Машинное обучение оказалось в пять раз вреднее автомобиля
«Увеличить выявление факторов риска сердечных заболеваний в семь раз»
Гендиректор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» о том, что находит искусственный интеллект в электронных медкартах
1
Фотография невидимки
Черную дыру невозможно увидеть, но удалось сфотографировать
1
ДНК-паспортизация — возможности и риски
Почему полезно знать, какая у каждого россиянина ДНК
Как справиться с опухолью мозга
Новые способы борьбы с глиомами
Фатьяновцы: вооружены и агрессивны
Археологи в Подмосковье вырыли топор войны
1
Инвесторы проявят рентгеновские снимки
Digital Evolution Ventures и RBV Capital вложились в медицинскую платформу
2
«Колонизация космоса — это билет в один конец»
Научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зелёный о космических перспективах России и человечества
2
Буря, которую никто не видит
Насколько мы зависим от возмущений геомагнитного поля?
12
«Эволюция должна иметь направленность»
Физик Алексей Мелких бросает вызов Чарлзу Дарвину
6
Науку просят нарастить добычу и увеличить урожай
Правительство сформулировало задачи НОЦ
Эволюция головы
Как птицы сохраняют разнообразие окраски
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«Флоренция никогда тебя не забудет»
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С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
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Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
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Символическая Россия
12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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«Я почти никогда не лгу другим. Только себе»
Как складывалась карьера «доктора Хауса»
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Кто из звезд посетил церемонию открытия
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Как отдыхают известные россияне
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия