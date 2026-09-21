Актер с неповторимым голосом
К 110-летию со дня рождения Зиновия Гердта
21 сентября исполняется 110 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино Зиновия Ефимовича Гердта (Залмана Афроимовича Храпиновича) — человека удивительной судьбы. Он прошел Великую Отечественную войну, стал известным, играя в Центральном театре кукол Сергея Образцова, дублировал иностранные фильмы, занимался озвучиванием. Его уникальный и запоминающийся тембр голоса зрители не спутали бы ни с каким другим. Главных ролей в кино он сыграл немного, но любой образ был воплощен им точно и талантливо. Вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминаем актерские киноработы Зиновия Гердта.
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