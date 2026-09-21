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Актер с неповторимым голосом

К 110-летию со дня рождения Зиновия Гердта

21 сентября исполняется 110 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино Зиновия Ефимовича Гердта (Залмана Афроимовича Храпиновича) — человека удивительной судьбы. Он прошел Великую Отечественную войну, стал известным, играя в Центральном театре кукол Сергея Образцова, дублировал иностранные фильмы, занимался озвучиванием. Его уникальный и запоминающийся тембр голоса зрители не спутали бы ни с каким другим. Главных ролей в кино он сыграл немного, но любой образ был воплощен им точно и талантливо. Вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминаем актерские киноработы Зиновия Гердта.
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На съемках фильма «Семь нянек»&lt;br> Зиновий Гердт начал актерскую карьеру в 1930-е годы в Театре рабочей молодежи (ТРАМ), а впоследствии перешел в Арбузовскую студию — в этот период он и взял свой псевдоним. В 1945 году актер устроился работать в Центральный театр кукол Сергея Образцова, где и получил первую известность. В кино артист попал достаточно поздно. Одной из первых в его карьере стала небольшая роль отца Майи в фильме Ролана Быкова «Семь нянек». Позднее Гердт писал, что именно Быкову он обязан тем, что стал киноактером

На съемках фильма «Семь нянек»
Зиновий Гердт начал актерскую карьеру в 1930-е годы в Театре рабочей молодежи (ТРАМ), а впоследствии перешел в Арбузовскую студию — в этот период он и взял свой псевдоним. В 1945 году актер устроился работать в Центральный театр кукол Сергея Образцова, где и получил первую известность. В кино артист попал достаточно поздно. Одной из первых в его карьере стала небольшая роль отца Майи в фильме Ролана Быкова «Семь нянек». Позднее Гердт писал, что именно Быкову он обязан тем, что стал киноактером

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт и Леонид Куравлев на съемках фильма «Золотой теленок»&lt;br> Примечательно, что роль Паниковского в экранизации знаменитого романа Ильфа и Петрова должен был сыграть Ролан Быков. Режиссер Михаил Швейцер показал пробы Быкова своему другу Зиновию Гердту. Тот увлекся и стал предлагать свои идеи интерпретации роли, а также по просьбе режиссера подыграл на пробах одному из претендентов на роль Балаганова. В результате Швейцер взял Гердта в картину

Зиновий Гердт и Леонид Куравлев на съемках фильма «Золотой теленок»
Примечательно, что роль Паниковского в экранизации знаменитого романа Ильфа и Петрова должен был сыграть Ролан Быков. Режиссер Михаил Швейцер показал пробы Быкова своему другу Зиновию Гердту. Тот увлекся и стал предлагать свои идеи интерпретации роли, а также по просьбе режиссера подыграл на пробах одному из претендентов на роль Балаганова. В результате Швейцер взял Гердта в картину

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт в фильме «Укрощение огня»&lt;br> Картина Даниила Храбровицкого рассказывает о становлении ракетно-космической отрасли в СССР — от попыток запуска самодельных ракет в 1930-е годы до первого полета человека в космос. Фильм отчасти основан на биографиях реальных советских конструкторов и ученых. Зиновий Гердт сыграл роль руководителя ГИРД Артура Матвеевича Карташова, прообразом которого, по некоторым данным, стал Фридрих Цандер — один из пионеров ракетостроения

Зиновий Гердт в фильме «Укрощение огня»
Картина Даниила Храбровицкого рассказывает о становлении ракетно-космической отрасли в СССР — от попыток запуска самодельных ракет в 1930-е годы до первого полета человека в космос. Фильм отчасти основан на биографиях реальных советских конструкторов и ученых. Зиновий Гердт сыграл роль руководителя ГИРД Артура Матвеевича Карташова, прообразом которого, по некоторым данным, стал Фридрих Цандер — один из пионеров ракетостроения

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт на съемках фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса»&lt;br> Хотя в фильме «Золотой теленок» режиссер предпочел Гердта Быкову, это не помешало дружбе и дальнейшему сотрудничеству артистов. Когда Ролан Быков приступил к съемкам фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», он пригласил Зиновия Ефимовича сниматься в этой картине. Причем актер сыграл сразу три роли: музыканта на ударных, Аршака — дедушку Давида, а также папу мальчика

Зиновий Гердт на съемках фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса»
Хотя в фильме «Золотой теленок» режиссер предпочел Гердта Быкову, это не помешало дружбе и дальнейшему сотрудничеству артистов. Когда Ролан Быков приступил к съемкам фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», он пригласил Зиновия Ефимовича сниматься в этой картине. Причем актер сыграл сразу три роли: музыканта на ударных, Аршака — дедушку Давида, а также папу мальчика

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт на съемках фильма «Розыгрыш»&lt;br> В дебютной полнометражной киноработе Владимира Меньшова Зиновий Гердт исполнил роль учителя химии Карла Сигизмундовича. Примечательно, что в том же 1977 году на экраны вышел фильм Динары Асановой «Ключ без права передачи», где Гердт сыграл преподавателя физики Олега Григорьевича

Зиновий Гердт на съемках фильма «Розыгрыш»
В дебютной полнометражной киноработе Владимира Меньшова Зиновий Гердт исполнил роль учителя химии Карла Сигизмундовича. Примечательно, что в том же 1977 году на экраны вышел фильм Динары Асановой «Ключ без права передачи», где Гердт сыграл преподавателя физики Олега Григорьевича

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Григорий Горин, Зиновий Гердт и Эльдар Рязанов на съемках фильма «О бедном гусаре замолвите слово»&lt;br> Сотрудничество Эльдара Рязанова и Зиновия Гердта началось в 1961 году на короткометражке «Как создавался Робинзон» киноальманаха «Совершенно серьезно». Для этой новеллы Гердт прочитал закадровый текст. Потом актер читал текст от автора в комедии «Зигзаг удачи». И когда Рязанов и Григорий Горин писали сценарий фильма «О бедном гусаре замолвите слово», они сразу планировали, что продавца попугаев Перцовского, которого заставляют следить за Настей, сыграет именно Зиновий Ефимович

Григорий Горин, Зиновий Гердт и Эльдар Рязанов на съемках фильма «О бедном гусаре замолвите слово»
Сотрудничество Эльдара Рязанова и Зиновия Гердта началось в 1961 году на короткометражке «Как создавался Робинзон» киноальманаха «Совершенно серьезно». Для этой новеллы Гердт прочитал закадровый текст. Потом актер читал текст от автора в комедии «Зигзаг удачи». И когда Рязанов и Григорий Горин писали сценарий фильма «О бедном гусаре замолвите слово», они сразу планировали, что продавца попугаев Перцовского, которого заставляют следить за Настей, сыграет именно Зиновий Ефимович

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт в фильме «Сказки... сказки... сказки старого Арбата»&lt;br> В картине Саввы Кулиша Гердт сыграл Христофора Блохина, друга и помощника мастера кукол Федора Балясникова. Эта роль была довольно органична для Гердта, поскольку он много лет служил в Театре кукол Сергея Образцова. Самой известной его работой в этом театре стал спектакль «Необыкновенный концерт», где Гердт исполнял роль конферансье Эдуарда Апломбова. Постановка была очень популярна, с ней труппа гастролировала и за границей. Причем Гердт всегда играл роль на языке страны, в которой давался спектакль

Зиновий Гердт в фильме «Сказки... сказки... сказки старого Арбата»
В картине Саввы Кулиша Гердт сыграл Христофора Блохина, друга и помощника мастера кукол Федора Балясникова. Эта роль была довольно органична для Гердта, поскольку он много лет служил в Театре кукол Сергея Образцова. Самой известной его работой в этом театре стал спектакль «Необыкновенный концерт», где Гердт исполнял роль конферансье Эдуарда Апломбова. Постановка была очень популярна, с ней труппа гастролировала и за границей. Причем Гердт всегда играл роль на языке страны, в которой давался спектакль

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт в фильме «Мэри Поппинс, до свидания»&lt;br> В музыкальной сказке актер сыграл адмирала Бума. Военным, правда не моряком, ему приходилось быть и в жизни. В 1941 году Зиновий Ефимович ушел добровольцем на фронт, окончил курсы саперов, воевал в составе Калининского и Воронежского фронтов. В феврале 1943 года получил ранение в ногу, перенес несколько операций. В результате хромота осталась у него до конца жизни. Однако впоследствии она стала визитной карточкой артиста

Зиновий Гердт в фильме «Мэри Поппинс, до свидания»
В музыкальной сказке актер сыграл адмирала Бума. Военным, правда не моряком, ему приходилось быть и в жизни. В 1941 году Зиновий Ефимович ушел добровольцем на фронт, окончил курсы саперов, воевал в составе Калининского и Воронежского фронтов. В феврале 1943 года получил ранение в ногу, перенес несколько операций. В результате хромота осталась у него до конца жизни. Однако впоследствии она стала визитной карточкой артиста

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт на съемках фильма «Герой ее романа»&lt;br> В музыкальной комедии Зиновий Гердт сыграл дирижера Прудянского. На съемочной площадке он вновь встретился со своим другом Роланом Быковым, который исполнил в картине роль итальянца Марио Джузеппе Фаворито. Фильмографии Гердта и Быкова пересекались неоднократно: на счету артистов было несколько общих актерских работ, включая фильм «12 стульев», в котором Быков сыграл отца Федора, а Гердт прочитал авторский текст за кадром. Также Быков снял Гердта в двух своих режиссерских работах

Зиновий Гердт на съемках фильма «Герой ее романа»
В музыкальной комедии Зиновий Гердт сыграл дирижера Прудянского. На съемочной площадке он вновь встретился со своим другом Роланом Быковым, который исполнил в картине роль итальянца Марио Джузеппе Фаворито. Фильмографии Гердта и Быкова пересекались неоднократно: на счету артистов было несколько общих актерских работ, включая фильм «12 стульев», в котором Быков сыграл отца Федора, а Гердт прочитал авторский текст за кадром. Также Быков снял Гердта в двух своих режиссерских работах

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт и Елена Яковлева на съемках фильма «Интердевочка»&lt;br> В драме Петра Тодоровского Зиновий Гердт сыграл главврача Бориса Семеновича. С режиссером актера связывали многолетняя дружба и более чем двадцатилетнее творческое сотрудничество. Именно Тодоровский еще в 1967 году дал Гердту его первую главную роль в кино — Виктора Кукушкина в картине «Фокусник». Позднее Гердт снимался у Тодоровского в «Городском романсе» и «Военно-полевом романе», а «Интердевочка» стала их четвертой и последней совместной картиной

Зиновий Гердт и Елена Яковлева на съемках фильма «Интердевочка»
В драме Петра Тодоровского Зиновий Гердт сыграл главврача Бориса Семеновича. С режиссером актера связывали многолетняя дружба и более чем двадцатилетнее творческое сотрудничество. Именно Тодоровский еще в 1967 году дал Гердту его первую главную роль в кино — Виктора Кукушкина в картине «Фокусник». Позднее Гердт снимался у Тодоровского в «Городском романсе» и «Военно-полевом романе», а «Интердевочка» стала их четвертой и последней совместной картиной

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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На съемках фильма «Семь нянек»
Зиновий Гердт начал актерскую карьеру в 1930-е годы в Театре рабочей молодежи (ТРАМ), а впоследствии перешел в Арбузовскую студию — в этот период он и взял свой псевдоним. В 1945 году актер устроился работать в Центральный театр кукол Сергея Образцова, где и получил первую известность. В кино артист попал достаточно поздно. Одной из первых в его карьере стала небольшая роль отца Майи в фильме Ролана Быкова «Семь нянек». Позднее Гердт писал, что именно Быкову он обязан тем, что стал киноактером

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт и Леонид Куравлев на съемках фильма «Золотой теленок»
Примечательно, что роль Паниковского в экранизации знаменитого романа Ильфа и Петрова должен был сыграть Ролан Быков. Режиссер Михаил Швейцер показал пробы Быкова своему другу Зиновию Гердту. Тот увлекся и стал предлагать свои идеи интерпретации роли, а также по просьбе режиссера подыграл на пробах одному из претендентов на роль Балаганова. В результате Швейцер взял Гердта в картину

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт в фильме «Укрощение огня»
Картина Даниила Храбровицкого рассказывает о становлении ракетно-космической отрасли в СССР — от попыток запуска самодельных ракет в 1930-е годы до первого полета человека в космос. Фильм отчасти основан на биографиях реальных советских конструкторов и ученых. Зиновий Гердт сыграл роль руководителя ГИРД Артура Матвеевича Карташова, прообразом которого, по некоторым данным, стал Фридрих Цандер — один из пионеров ракетостроения

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт на съемках фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса»
Хотя в фильме «Золотой теленок» режиссер предпочел Гердта Быкову, это не помешало дружбе и дальнейшему сотрудничеству артистов. Когда Ролан Быков приступил к съемкам фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», он пригласил Зиновия Ефимовича сниматься в этой картине. Причем актер сыграл сразу три роли: музыканта на ударных, Аршака — дедушку Давида, а также папу мальчика

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт на съемках фильма «Розыгрыш»
В дебютной полнометражной киноработе Владимира Меньшова Зиновий Гердт исполнил роль учителя химии Карла Сигизмундовича. Примечательно, что в том же 1977 году на экраны вышел фильм Динары Асановой «Ключ без права передачи», где Гердт сыграл преподавателя физики Олега Григорьевича

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Григорий Горин, Зиновий Гердт и Эльдар Рязанов на съемках фильма «О бедном гусаре замолвите слово»
Сотрудничество Эльдара Рязанова и Зиновия Гердта началось в 1961 году на короткометражке «Как создавался Робинзон» киноальманаха «Совершенно серьезно». Для этой новеллы Гердт прочитал закадровый текст. Потом актер читал текст от автора в комедии «Зигзаг удачи». И когда Рязанов и Григорий Горин писали сценарий фильма «О бедном гусаре замолвите слово», они сразу планировали, что продавца попугаев Перцовского, которого заставляют следить за Настей, сыграет именно Зиновий Ефимович

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт в фильме «Сказки... сказки... сказки старого Арбата»
В картине Саввы Кулиша Гердт сыграл Христофора Блохина, друга и помощника мастера кукол Федора Балясникова. Эта роль была довольно органична для Гердта, поскольку он много лет служил в Театре кукол Сергея Образцова. Самой известной его работой в этом театре стал спектакль «Необыкновенный концерт», где Гердт исполнял роль конферансье Эдуарда Апломбова. Постановка была очень популярна, с ней труппа гастролировала и за границей. Причем Гердт всегда играл роль на языке страны, в которой давался спектакль

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт в фильме «Мэри Поппинс, до свидания»
В музыкальной сказке актер сыграл адмирала Бума. Военным, правда не моряком, ему приходилось быть и в жизни. В 1941 году Зиновий Ефимович ушел добровольцем на фронт, окончил курсы саперов, воевал в составе Калининского и Воронежского фронтов. В феврале 1943 года получил ранение в ногу, перенес несколько операций. В результате хромота осталась у него до конца жизни. Однако впоследствии она стала визитной карточкой артиста

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт на съемках фильма «Герой ее романа»
В музыкальной комедии Зиновий Гердт сыграл дирижера Прудянского. На съемочной площадке он вновь встретился со своим другом Роланом Быковым, который исполнил в картине роль итальянца Марио Джузеппе Фаворито. Фильмографии Гердта и Быкова пересекались неоднократно: на счету артистов было несколько общих актерских работ, включая фильм «12 стульев», в котором Быков сыграл отца Федора, а Гердт прочитал авторский текст за кадром. Также Быков снял Гердта в двух своих режиссерских работах

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Зиновий Гердт и Елена Яковлева на съемках фильма «Интердевочка»
В драме Петра Тодоровского Зиновий Гердт сыграл главврача Бориса Семеновича. С режиссером актера связывали многолетняя дружба и более чем двадцатилетнее творческое сотрудничество. Именно Тодоровский еще в 1967 году дал Гердту его первую главную роль в кино — Виктора Кукушкина в картине «Фокусник». Позднее Гердт снимался у Тодоровского в «Городском романсе» и «Военно-полевом романе», а «Интердевочка» стала их четвертой и последней совместной картиной

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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