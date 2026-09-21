Актер с неповторимым голосом

Зиновий Гердт в фильме «Сказки... сказки... сказки старого Арбата»

В картине Саввы Кулиша Гердт сыграл Христофора Блохина, друга и помощника мастера кукол Федора Балясникова. Эта роль была довольно органична для Гердта, поскольку он много лет служил в Театре кукол Сергея Образцова. Самой известной его работой в этом театре стал спектакль «Необыкновенный концерт», где Гердт исполнял роль конферансье Эдуарда Апломбова. Постановка была очень популярна, с ней труппа гастролировала и за границей. Причем Гердт всегда играл роль на языке страны, в которой давался спектакль

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»