Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

От фэнтези до госуправления Китая

В «Гостином Дворе» открылась Московская международная книжная ярмарка

Со 2 по 6 сентября в столице проходит 39-я Московская международная книжная ярмарка. В ней участвуют более 300 издательств из РФ и зарубежных стран, в том числе из Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, КНДР, ОАЭ, Омана и Турции. В программе ярмарки более 500 мероприятий на 13 площадках, среди которых, кроме «Главной сцены», «Будущее книги», «Дети. Мастерская», «Союз писателей России» и «Читаем Китай». Яркие кадры — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
Стенд с фэнтези-литературой

Стенд с фэнтези-литературой

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Почетный гость ярмарки — Китай

Почетный гость ярмарки — Китай

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

На ярмарке эксперты дали старт проекту «Слово года». В список из 40 потенциальных слов-победителей вошли: «дрон», «Белые списки», «Колобок», «бензин», «переговоры», «выгорание», «мир», «надежда», «единство» и «жизнь». В 2025 году победило слово «тревожность»

На ярмарке эксперты дали старт проекту «Слово года». В список из 40 потенциальных слов-победителей вошли: «дрон», «Белые списки», «Колобок», «бензин», «переговоры», «выгорание», «мир», «надежда», «единство» и «жизнь». В 2025 году победило слово «тревожность»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетительницы ярмарки

Посетительницы ярмарки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд литературы из Ирана

Стенд литературы из Ирана

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Продукция ярмарки

Продукция ярмарки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Одновременно с ММКЯ проходит Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ)

Одновременно с ММКЯ проходит Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

На ярмарке представлена литература самых разных жанров

На ярмарке представлена литература самых разных жанров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетитель ярмарки

Посетитель ярмарки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники ярмарки

Участники ярмарки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд литературы из Китая

Стенд литературы из Китая

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

Стенд с фэнтези-литературой

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Почетный гость ярмарки — Китай

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

На ярмарке эксперты дали старт проекту «Слово года». В список из 40 потенциальных слов-победителей вошли: «дрон», «Белые списки», «Колобок», «бензин», «переговоры», «выгорание», «мир», «надежда», «единство» и «жизнь». В 2025 году победило слово «тревожность»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетительницы ярмарки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд литературы из Ирана

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Продукция ярмарки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Одновременно с ММКЯ проходит Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

На ярмарке представлена литература самых разных жанров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетитель ярмарки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники ярмарки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд литературы из Китая

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд