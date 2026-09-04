04.09.2026, 19:28

От фэнтези до госуправления Китая В «Гостином Дворе» открылась Московская международная книжная ярмарка

Со 2 по 6 сентября в столице проходит 39-я Московская международная книжная ярмарка. В ней участвуют более 300 издательств из РФ и зарубежных стран, в том числе из Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, КНДР, ОАЭ, Омана и Турции. В программе ярмарки более 500 мероприятий на 13 площадках, среди которых, кроме «Главной сцены», «Будущее книги», «Дети. Мастерская», «Союз писателей России» и «Читаем Китай». Яркие кадры — в фотогалерее «Ъ».