Урал / Фото 01.09.2026, 19:12 Школа в форме День знаний на Урале В Свердловской области 1 сентября в школы пришли более 550 тыс. учеников. Как на Урале отметили День знаний — в фотогалерее «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Свердловской области 1 сентября в школы пошли более 43 тыс. первоклассников Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Всего в школах Свердловской области насчитывается более 550 тыс. учеников Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В Екатеринбурге 1 сентября за парты сели 207 тыс. школьников Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В первый класс пошли 16,5 тыс. юных екатеринбуржцев Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Всего в Екатеринбурге 168 школ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Ученики во время семинара по здоровому питанию Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в AI-лаборатории во время обхода одной из школ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учитель химии у кафедры Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учитель во время демонстрации работы VR-тренажера Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Макеты человека во время внутриутробной стадии развития в медицинском классе Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учитель одной из школ, губернатор Свердловской области Денис Паслер, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в кабинете физики Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Макет салона автомобиля скорой помощи в медицинском кабинете одной из школ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В новом учебном году в Свердловской области по программам «Профессионалитета» в 20 кластерах будут обучаться свыше 34,4 тыс. студентов Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учащиеся колледжа за столом с макетами строительной техники Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учащийся колледжа показывает губернатору Свердловской области Денису Паслеру образцы дорожного покрытия Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учащиеся колледжа во время практических занятий по геодезии Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ День знаний в Екатеринбурге Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 17 В Свердловской области 1 сентября в школы пошли более 43 тыс. первоклассников Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Всего в школах Свердловской области насчитывается более 550 тыс. учеников Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В Екатеринбурге 1 сентября за парты сели 207 тыс. школьников Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В первый класс пошли 16,5 тыс. юных екатеринбуржцев Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Всего в Екатеринбурге 168 школ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Ученики во время семинара по здоровому питанию Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в AI-лаборатории во время обхода одной из школ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учитель химии у кафедры Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учитель во время демонстрации работы VR-тренажера Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Макеты человека во время внутриутробной стадии развития в медицинском классе Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учитель одной из школ, губернатор Свердловской области Денис Паслер, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в кабинете физики Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Макет салона автомобиля скорой помощи в медицинском кабинете одной из школ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В новом учебном году в Свердловской области по программам «Профессионалитета» в 20 кластерах будут обучаться свыше 34,4 тыс. студентов Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учащиеся колледжа за столом с макетами строительной техники Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учащийся колледжа показывает губернатору Свердловской области Денису Паслеру образцы дорожного покрытия Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Учащиеся колледжа во время практических занятий по геодезии Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ День знаний в Екатеринбурге Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ