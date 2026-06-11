11.06.2026, 12:15

В ожидании первого паса Как города, болельщики и активисты встречают крупнейший чемпионат мира в истории

В США, Канаде и Мексике завершаются приготовления к чемпионату мира по футболу. Впервые в турнире участвуют 48 команд вместо 32, а общее число матчей увеличено до 104. Пока стадионы проходят последние проверки, города украшают флагами, а болельщики расписывают стены портретами кумиров, активисты используют внимание к турниру для протестных акций. Последние дни перед стартовым свистком — в фотогалерее “Ъ”.