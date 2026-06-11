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В ожидании первого паса

Как города, болельщики и активисты встречают крупнейший чемпионат мира в истории

В США, Канаде и Мексике завершаются приготовления к чемпионату мира по футболу. Впервые в турнире участвуют 48 команд вместо 32, а общее число матчей увеличено до 104. Пока стадионы проходят последние проверки, города украшают флагами, а болельщики расписывают стены портретами кумиров, активисты используют внимание к турниру для протестных акций. Последние дни перед стартовым свистком — в фотогалерее “Ъ”.
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Полицейские перекрыли путь участникам объединений по поиску пропавших без вести у стадиона в Мехико. Родственники пропавших провели шествие и акцию со свечами, чтобы привлечь внимание к проблеме накануне матча открытия

Полицейские перекрыли путь участникам объединений по поиску пропавших без вести у стадиона в Мехико. Родственники пропавших провели шествие и акцию со свечами, чтобы привлечь внимание к проблеме накануне матча открытия

Фото: Armando Vega / Reuters

Участники мексиканских объединений по поиску пропавших без вести проводят шествие со свечами у стадиона в Мехико. В стране числятся пропавшими более 130 тыс. человек

Участники мексиканских объединений по поиску пропавших без вести проводят шествие со свечами у стадиона в Мехико. В стране числятся пропавшими более 130 тыс. человек

Фото: Marian Carrasquero / Reuters

Работники эквадорской компании Naranjo Roses выкладывают флаги стран—участниц чемпионата мира из консервированных лепестков роз. Для выполнения заказов потребовались тысячи цветов

Работники эквадорской компании Naranjo Roses выкладывают флаги стран—участниц чемпионата мира из консервированных лепестков роз. Для выполнения заказов потребовались тысячи цветов

Фото: Karen Toro / Reuters

Танцовщица выступает на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в преддверии чемпионата мира

Танцовщица выступает на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в преддверии чемпионата мира

Фото: AP / Moises Castillo

Подготовка стадиона в Сиэтле перед началом турнира. Арена примет шесть матчей, в том числе две игры стадии плей-офф

Подготовка стадиона в Сиэтле перед началом турнира. Арена примет шесть матчей, в том числе две игры стадии плей-офф

Фото: Blake Dahlin-Imagn Images / Reuters

Полиция охраняет стадион в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР. Арена, ранее известная как «Ацтека», станет первой, принявшей матчи трех чемпионатов мира

Полиция охраняет стадион в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР. Арена, ранее известная как «Ацтека», станет первой, принявшей матчи трех чемпионатов мира

Фото: AP / Eduardo Verdugo

Мальчик рассматривает граффити с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси в Дакке, Бангладеш

Мальчик рассматривает граффити с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Робот-собака в медиацентре стадиона в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена примет восемь матчей чемпионата мира, включая финал

Робот-собака в медиацентре стадиона в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена примет восемь матчей чемпионата мира, включая финал

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Уличный продавец читает газету в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР

Уличный продавец читает газету в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Болельщик приветствует сборную Аргентины на товарищеском матче с командой Исландии в Оберне, штат Алабама

Болельщик приветствует сборную Аргентины на товарищеском матче с командой Исландии в Оберне, штат Алабама

Фото: AP / Butch Dill

Болельщик заглядывает через ограждение стадиона в Торонто перед матчем сборных Канады и Боснии и Герцеговины. На арене пройдут шесть встреч чемпионата мира

Болельщик заглядывает через ограждение стадиона в Торонто перед матчем сборных Канады и Боснии и Герцеговины. На арене пройдут шесть встреч чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Военнослужащие национальной гвардии Мексики у стадиона в Мехико накануне матча открытия

Военнослужащие национальной гвардии Мексики у стадиона в Мехико накануне матча открытия

Фото: Hannah McKay / Reuters

Волонтер рисует футболиста сборной Ирака на фоне национального флага в багдадском районе Садр-Сити. Для иракской команды этот чемпионат мира станет лишь вторым в истории

Волонтер рисует футболиста сборной Ирака на фоне национального флага в багдадском районе Садр-Сити. Для иракской команды этот чемпионат мира станет лишь вторым в истории

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Полицейские перекрыли проспект в Мехико, чтобы не допустить участников акции профсоюза учителей CNTE к стадиону. Протестующие требуют повышения зарплат и восстановления прежней государственной пенсионной системы

Полицейские перекрыли проспект в Мехико, чтобы не допустить участников акции профсоюза учителей CNTE к стадиону. Протестующие требуют повышения зарплат и восстановления прежней государственной пенсионной системы

Фото: Luis Cortes / Reuters

Посетители торгового центра в Гвадалахаре у воздушных шаров, оформленных в виде флагов стран—участниц чемпионата мира

Посетители торгового центра в Гвадалахаре у воздушных шаров, оформленных в виде флагов стран—участниц чемпионата мира

Фото: AP / Matias Delacroix

Активисты организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в одежде цветов национальных флагов протестуют у Дворца изящных искусств в Мехико. Участники акции призывают футбольных болельщиков перейти на веганское питание

Активисты организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в одежде цветов национальных флагов протестуют у Дворца изящных искусств в Мехико. Участники акции призывают футбольных болельщиков перейти на веганское питание

Фото: Seila Montes / Reuters

Полицейские наблюдают за шествием участников профсоюза учителей CNTE, направляющихся к стадиону Мехико

Полицейские наблюдают за шествием участников профсоюза учителей CNTE, направляющихся к стадиону Мехико

Фото: Luis Cortes / Reuters

Художник рисует граффити с изображением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Дакке, Бангладеш

Художник рисует граффити с изображением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Прохожие у монумента «Стела света» в Мехико, на котором активисты Greenpeace (признана нежелательной в РФ) и других организаций разместили протестный баннер. Они потребовали от властей уделять больше внимания проблемам прав человека и экологии, а не футбольным проектам

Прохожие у монумента «Стела света» в Мехико, на котором активисты Greenpeace (признана нежелательной в РФ) и других организаций разместили протестный баннер. Они потребовали от властей уделять больше внимания проблемам прав человека и экологии, а не футбольным проектам

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Рабочий моет ковер в виде футбольного поля у делового здания в центре Далласа

Рабочий моет ковер в виде футбольного поля у делового здания в центре Далласа

Фото: AP / Julio Cortez

Немецкий болельщик Ахим Климмек с копией Кубка мира на улице в немецком городе Эссене, которую он украсил сотнями флагов стран—участниц турнира

Немецкий болельщик Ахим Климмек с копией Кубка мира на улице в немецком городе Эссене, которую он украсил сотнями флагов стран—участниц турнира

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

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Полицейские перекрыли путь участникам объединений по поиску пропавших без вести у стадиона в Мехико. Родственники пропавших провели шествие и акцию со свечами, чтобы привлечь внимание к проблеме накануне матча открытия

Фото: Armando Vega / Reuters

Участники мексиканских объединений по поиску пропавших без вести проводят шествие со свечами у стадиона в Мехико. В стране числятся пропавшими более 130 тыс. человек

Фото: Marian Carrasquero / Reuters

Работники эквадорской компании Naranjo Roses выкладывают флаги стран—участниц чемпионата мира из консервированных лепестков роз. Для выполнения заказов потребовались тысячи цветов

Фото: Karen Toro / Reuters

Танцовщица выступает на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в преддверии чемпионата мира

Фото: AP / Moises Castillo

Подготовка стадиона в Сиэтле перед началом турнира. Арена примет шесть матчей, в том числе две игры стадии плей-офф

Фото: Blake Dahlin-Imagn Images / Reuters

Полиция охраняет стадион в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР. Арена, ранее известная как «Ацтека», станет первой, принявшей матчи трех чемпионатов мира

Фото: AP / Eduardo Verdugo

Мальчик рассматривает граффити с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Робот-собака в медиацентре стадиона в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена примет восемь матчей чемпионата мира, включая финал

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Уличный продавец читает газету в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Болельщик приветствует сборную Аргентины на товарищеском матче с командой Исландии в Оберне, штат Алабама

Фото: AP / Butch Dill

Болельщик заглядывает через ограждение стадиона в Торонто перед матчем сборных Канады и Боснии и Герцеговины. На арене пройдут шесть встреч чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Военнослужащие национальной гвардии Мексики у стадиона в Мехико накануне матча открытия

Фото: Hannah McKay / Reuters

Волонтер рисует футболиста сборной Ирака на фоне национального флага в багдадском районе Садр-Сити. Для иракской команды этот чемпионат мира станет лишь вторым в истории

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Полицейские перекрыли проспект в Мехико, чтобы не допустить участников акции профсоюза учителей CNTE к стадиону. Протестующие требуют повышения зарплат и восстановления прежней государственной пенсионной системы

Фото: Luis Cortes / Reuters

Посетители торгового центра в Гвадалахаре у воздушных шаров, оформленных в виде флагов стран—участниц чемпионата мира

Фото: AP / Matias Delacroix

Активисты организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в одежде цветов национальных флагов протестуют у Дворца изящных искусств в Мехико. Участники акции призывают футбольных болельщиков перейти на веганское питание

Фото: Seila Montes / Reuters

Полицейские наблюдают за шествием участников профсоюза учителей CNTE, направляющихся к стадиону Мехико

Фото: Luis Cortes / Reuters

Художник рисует граффити с изображением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Прохожие у монумента «Стела света» в Мехико, на котором активисты Greenpeace (признана нежелательной в РФ) и других организаций разместили протестный баннер. Они потребовали от властей уделять больше внимания проблемам прав человека и экологии, а не футбольным проектам

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Рабочий моет ковер в виде футбольного поля у делового здания в центре Далласа

Фото: AP / Julio Cortez

Немецкий болельщик Ахим Климмек с копией Кубка мира на улице в немецком городе Эссене, которую он украсил сотнями флагов стран—участниц турнира

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

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