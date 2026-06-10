«На самом деле артист же не очень взрослеет»
52 года Евгению Стычкину
10 июня 1974 года в Москве родился актер и режиссер Евгений Стычкин. На его счету более ста актерских работ и четыре сериала, снятые им как режиссером. Сейчас он работает над новым сериалом «Хоспис» по обе стороны камеры. По его словам, дело за него выполняет ремесло: «Я снялся действительно в большом количестве картин, так что, помимо мозолей, ремесло стало работать за меня». Разнообразные роли актера-трудоголика — в фотогалерее Weekend.
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