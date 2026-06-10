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«На самом деле артист же не очень взрослеет»

52 года Евгению Стычкину

10 июня 1974 года в Москве родился актер и режиссер Евгений Стычкин. На его счету более ста актерских работ и четыре сериала, снятые им как режиссером. Сейчас он работает над новым сериалом «Хоспис» по обе стороны камеры. По его словам, дело за него выполняет ремесло: «Я снялся действительно в большом количестве картин, так что, помимо мозолей, ремесло стало работать за меня». Разнообразные роли актера-трудоголика — в фотогалерее Weekend.
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«В юности я был разгильдяем, никого не боялся, меня ничего не интересовало, кроме книг. Бабушка в меня вложила, что это хорошая идея, и я полюбил чтение. Читал спорадически, запоями — то очень много, то три месяца не прикасался к книгам. У меня крайне не системное образование, лоскутное одеяло знаний. Много занимался разнообразным спортом, потому что у меня была астма, и мне хотелось любой ценой доказать всем, что я смелее, сильнее и так далее» &lt;br> Евгений Стычкин родился в семье переводчика-синхрониста Алексея Стычкина и балерины, солистки Большого театра Ксении Рябинкиной. Его дедом был советский геофизик и сейсморазведчик Лев Рябинкин, а крестным отцом — актер Анатолий Ромашов

«В юности я был разгильдяем, никого не боялся, меня ничего не интересовало, кроме книг. Бабушка в меня вложила, что это хорошая идея, и я полюбил чтение. Читал спорадически, запоями — то очень много, то три месяца не прикасался к книгам. У меня крайне не системное образование, лоскутное одеяло знаний. Много занимался разнообразным спортом, потому что у меня была астма, и мне хотелось любой ценой доказать всем, что я смелее, сильнее и так далее»
Евгений Стычкин родился в семье переводчика-синхрониста Алексея Стычкина и балерины, солистки Большого театра Ксении Рябинкиной. Его дедом был советский геофизик и сейсморазведчик Лев Рябинкин, а крестным отцом — актер Анатолий Ромашов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Стычкин учился во ВГИКе на курсе Армена Джигарханяна и Альберта Филозова. Свою сценическую карьеру он начал в 1994 году в Театре клоунады Терезы Дуровой &lt;br> На фото: Евгения Стычкин и Лолита Милявская в спектакле «Резиновый принц» по роману «Фаллоимитатор» Олега Богаева в постановке Нины Чусовой (Театр Эстрады, 1993 год)

Стычкин учился во ВГИКе на курсе Армена Джигарханяна и Альберта Филозова. Свою сценическую карьеру он начал в 1994 году в Театре клоунады Терезы Дуровой
На фото: Евгения Стычкин и Лолита Милявская в спектакле «Резиновый принц» по роману «Фаллоимитатор» Олега Богаева в постановке Нины Чусовой (Театр Эстрады, 1993 год)

Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС

Во время учебы во ВГИКе Евгений встречался с однокурсницей Юлией Жемчуговой. В 1996 году у них родилась дочь Соня. По словам актера, появление первого ребенка не сделало его взрослым. Повзрослеть его заставила смерть отца. «Когда папы не стало, я буквально за год переобулся, женился, и у меня начали регулярно рождаться прекрасные дети», - говорит Стычкин в интервью. Первой его женой стала пианистка Елена Сканави. У них трое детей: сыновья Алексей и Лев и дочь Александра &lt;br> На фото: Евгений Стычкин и Екатерина Сканави на открытии фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», 2005 год

Во время учебы во ВГИКе Евгений встречался с однокурсницей Юлией Жемчуговой. В 1996 году у них родилась дочь Соня. По словам актера, появление первого ребенка не сделало его взрослым. Повзрослеть его заставила смерть отца. «Когда папы не стало, я буквально за год переобулся, женился, и у меня начали регулярно рождаться прекрасные дети», - говорит Стычкин в интервью. Первой его женой стала пианистка Елена Сканави. У них трое детей: сыновья Алексей и Лев и дочь Александра
На фото: Евгений Стычкин и Екатерина Сканави на открытии фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Евгений Стычкин сыграл двух великих русских поэтов: А.С. Пушкина в фильме Карена Шахназарова «Дети полуночи» (1998) и М.Ю. Лермонтова в картине Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль» (2006) &lt;br> На фото: Евгений Стычкин и Наталья Бондарчук на пресс-конференции, посвященной фильму «Пушкин. Последняя дуэль», 2006 год

Евгений Стычкин сыграл двух великих русских поэтов: А.С. Пушкина в фильме Карена Шахназарова «Дети полуночи» (1998) и М.Ю. Лермонтова в картине Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль» (2006)
На фото: Евгений Стычкин и Наталья Бондарчук на пресс-конференции, посвященной фильму «Пушкин. Последняя дуэль», 2006 год

Фото: Антон Тушин / ТАСС

«В юности мне все время предлагали веселых, милых парней. А потом был сложный период, когда я перестал быть похожим на светлого бессмысленного юношу, но еще не перешел в какое-то новое качество. И в этот момент я решил сопротивляться навязанному мне амплуа и стал соглашаться на роли, максимально непохожие на то, что я делал» &lt;br> На фото: Евгений Стычкин на церемонии закрытия XXVIII Московского международного кинофестиваля, 2006 год

«В юности мне все время предлагали веселых, милых парней. А потом был сложный период, когда я перестал быть похожим на светлого бессмысленного юношу, но еще не перешел в какое-то новое качество. И в этот момент я решил сопротивляться навязанному мне амплуа и стал соглашаться на роли, максимально непохожие на то, что я делал»
На фото: Евгений Стычкин на церемонии закрытия XXVIII Московского международного кинофестиваля, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Конечно, в моем послужном списке есть работы, которых там могло бы не быть. Не то чтобы я испытывал за них стыд, но… у меня нет фильмов, за которые мне было бы по-настоящему стыдно. Есть пара картин, которые, скажем так, работают против моего реноме. Но ничего не поделаешь. В юности у меня просто не было широкого выбора, потом было много детей и нужны были деньги. В последнее время я, конечно, стал куда более избирателен, и у меня есть такая возможность» &lt;br> На фото: кадр из фильма Александра Стриженова «Любовь-морковь» (2007)

«Конечно, в моем послужном списке есть работы, которых там могло бы не быть. Не то чтобы я испытывал за них стыд, но… у меня нет фильмов, за которые мне было бы по-настоящему стыдно. Есть пара картин, которые, скажем так, работают против моего реноме. Но ничего не поделаешь. В юности у меня просто не было широкого выбора, потом было много детей и нужны были деньги. В последнее время я, конечно, стал куда более избирателен, и у меня есть такая возможность»
На фото: кадр из фильма Александра Стриженова «Любовь-морковь» (2007)

Фото: SC Communications International / ТАСС

«Ругать всегда приятнее, чем хвалить. Но чем больше они ругают, тем больше они помогают народу на это кино не идти. И вот этот момент как-то хорошо было бы наладить», — говорит Евгений Стычкин о кинокритиках &lt;br> На фото: актер на 11-й церемонии вручения премии за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса «Серебряная галоша», 2007 год

«Ругать всегда приятнее, чем хвалить. Но чем больше они ругают, тем больше они помогают народу на это кино не идти. И вот этот момент как-то хорошо было бы наладить», — говорит Евгений Стычкин о кинокритиках
На фото: актер на 11-й церемонии вручения премии за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса «Серебряная галоша», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«На самом деле артист же не очень взрослеет. Степень самоуверенности после третьей, четвертой картин, может быть, иногда даже больше, чем после двадцати пяти и трех государственных премий» &lt;br> На фото: на съемках шоу «Цирк со звездами» для Первого телеканала, 2007 год

«На самом деле артист же не очень взрослеет. Степень самоуверенности после третьей, четвертой картин, может быть, иногда даже больше, чем после двадцати пяти и трех государственных премий»
На фото: на съемках шоу «Цирк со звездами» для Первого телеканала, 2007 год

Фото: Руслан Рощупкин / ТАСС

«Моя юность пришлась на период перестройки, когда в обществе был глобальный пересмотр всего. При меньшем понимании, куда все катится, у нас было ощущение, что проявление насилия не есть система, а скорее это случайности и протуберанцы, ведь будущее может быть каким угодно. Со временем насилие будто стало частью схемы существования» &lt;br> На фото: Евгений Стычкин и Агния Кузнецова в спектакле «Девушка и революционер» в постановке Владимира Агеева, где актер сыграл Иосифа Сталина (театр «Практика», 2009 год)

«Моя юность пришлась на период перестройки, когда в обществе был глобальный пересмотр всего. При меньшем понимании, куда все катится, у нас было ощущение, что проявление насилия не есть система, а скорее это случайности и протуберанцы, ведь будущее может быть каким угодно. Со временем насилие будто стало частью схемы существования»
На фото: Евгений Стычкин и Агния Кузнецова в спектакле «Девушка и революционер» в постановке Владимира Агеева, где актер сыграл Иосифа Сталина (театр «Практика», 2009 год)

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

«Мне кажется, весь путь человеческий — это как раз попытка узнать, кто ты. Я пока не разобрался, поэтому это я не очень боюсь забыть. Но, с другой стороны, мы идем, отталкиваясь от корней, от каких-то краеугольных главных знаний. Вот с ними мне бы не хотелось расставаться» &lt;br> На фото: Евгений Стычкин и Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в постановке Павла Сафонова («Другой театр», 2009 год)

«Мне кажется, весь путь человеческий — это как раз попытка узнать, кто ты. Я пока не разобрался, поэтому это я не очень боюсь забыть. Но, с другой стороны, мы идем, отталкиваясь от корней, от каких-то краеугольных главных знаний. Вот с ними мне бы не хотелось расставаться»
На фото: Евгений Стычкин и Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в постановке Павла Сафонова («Другой театр», 2009 год)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Евгений Стычкин и Владимир Ильин на съемках фильма Георгия Шенгелия «Ноу-Хау» в Рязанской области. Фильм вышел в прокат в 2010 году под названием «Не надо печалиться», а режиссер был указан в титрах под псевдонимом Иван Бычков. Стычкин и Ильин сыграли в картине двух братьев, живущих в соседних деревнях, но после распада СССР оказавшихся в разных государствах — один в России, другой в Белоруссии

Евгений Стычкин и Владимир Ильин на съемках фильма Георгия Шенгелия «Ноу-Хау» в Рязанской области. Фильм вышел в прокат в 2010 году под названием «Не надо печалиться», а режиссер был указан в титрах под псевдонимом Иван Бычков. Стычкин и Ильин сыграли в картине двух братьев, живущих в соседних деревнях, но после распада СССР оказавшихся в разных государствах — один в России, другой в Белоруссии

Фото: Николай Охрий / ТАСС

«Я верю в то, что, если ты делаешь честное открытое кино, ни на чем не настаиваешь и говоришь про важные для себя вещи, каждый зритель — перед монитором или в кинозале — вынесет оттуда свои собственные переживания» &lt;br> На фото: на вечеринке InStyle Beauty Bar журнала InStyle в арт-центре «Ветошный», 2010 год

«Я верю в то, что, если ты делаешь честное открытое кино, ни на чем не настаиваешь и говоришь про важные для себя вещи, каждый зритель — перед монитором или в кинозале — вынесет оттуда свои собственные переживания»
На фото: на вечеринке InStyle Beauty Bar журнала InStyle в арт-центре «Ветошный», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

«Я правда верю, что победит любовь. Банальные, смешные кому-то постулаты, но я правда в них верю с детства. Мне всегда кажется, что я все разрулю, все поправлю, всем помогу и со всем справлюсь. И даже в юности, даже вот в эти там 14–15 лет были короткие вспышки страха, не знаю, отчаяния, но они моментально проходили. Мне правда очень и очень повезло уметь любить» &lt;br> На фото: Евгений Стычкин с продюсером Ренатом Давлетьяровым (слева) и режиссером Павлом Лунгиным (справа) на премьере фильма Ольги Субботиной «Про любоff» по роману Оксаны Робски, 2010 год

«Я правда верю, что победит любовь. Банальные, смешные кому-то постулаты, но я правда в них верю с детства. Мне всегда кажется, что я все разрулю, все поправлю, всем помогу и со всем справлюсь. И даже в юности, даже вот в эти там 14–15 лет были короткие вспышки страха, не знаю, отчаяния, но они моментально проходили. Мне правда очень и очень повезло уметь любить»
На фото: Евгений Стычкин с продюсером Ренатом Давлетьяровым (слева) и режиссером Павлом Лунгиным (справа) на премьере фильма Ольги Субботиной «Про любоff» по роману Оксаны Робски, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Самый верный критерий в оценке любого искусства: нравится/не нравится. Остальное имеет значение только для искусствоведов, коллекционеров, людей, которые делают бизнес. Таким критерием я и пользуюсь, когда читаю сценарии. Мне повезло — предлагают их очень много и часто: я бы мог подписать контракты на пять лет непрерывной работы, но я так не хочу и не умею. Все положительные решения, которые я принял насчет разработки проектов, родились из понимания, что мне нравится и хочется конкретный сценарий превратить в кино» &lt;br> На фото: на праздновании дня рождения кинотеатра «Пионер», 2010 год

«Самый верный критерий в оценке любого искусства: нравится/не нравится. Остальное имеет значение только для искусствоведов, коллекционеров, людей, которые делают бизнес. Таким критерием я и пользуюсь, когда читаю сценарии. Мне повезло — предлагают их очень много и часто: я бы мог подписать контракты на пять лет непрерывной работы, но я так не хочу и не умею. Все положительные решения, которые я принял насчет разработки проектов, родились из понимания, что мне нравится и хочется конкретный сценарий превратить в кино»
На фото: на праздновании дня рождения кинотеатра «Пионер», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В 2012 году Евгений женился на актрисе Ольге Сутуловой, роман с которой начался у него в 2007 году на съемках фильма «Контракт на любовь». Развод с первой женой актер оформил на несколько лет позже. В браке с Сутуловой у него родились два сына: Михаил и Яков &lt;br> На фото: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова на церемонии открытия XXXV Московского международного кинофестиваля, 2013 год

В 2012 году Евгений женился на актрисе Ольге Сутуловой, роман с которой начался у него в 2007 году на съемках фильма «Контракт на любовь». Развод с первой женой актер оформил на несколько лет позже. В браке с Сутуловой у него родились два сына: Михаил и Яков
На фото: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова на церемонии открытия XXXV Московского международного кинофестиваля, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«У нас не принято снимать кино про политику, даже про журналистику. Нельзя говорить вообще ни о чем, что имеет прямое отношение к жизни за окном. Можно или про прошлое, или про то, как люди выпивают и закусывают. Причем в последнем случае получается тоже очень условно: они ведь не только выпивают, но и слушают музыку, читают новости, обсуждают какие-то острые вопросы. И если этого нет в кино, оно не выглядит живым» &lt;br> На фото: актеры Евгений Стычкин и Аглая Тарасова на премьере фильма Алексея Сидорова «Т-34», 2018 год

«У нас не принято снимать кино про политику, даже про журналистику. Нельзя говорить вообще ни о чем, что имеет прямое отношение к жизни за окном. Можно или про прошлое, или про то, как люди выпивают и закусывают. Причем в последнем случае получается тоже очень условно: они ведь не только выпивают, но и слушают музыку, читают новости, обсуждают какие-то острые вопросы. И если этого нет в кино, оно не выглядит живым»
На фото: актеры Евгений Стычкин и Аглая Тарасова на премьере фильма Алексея Сидорова «Т-34», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Когда я ловлю себя на уверенности в том, что точно знаю, как надо играть, сразу понимаю, что отмежевался от молодых, остался в прошлом. Лет десять назад это переживание было гораздо острее, сейчас я уже нашел лазейки, чтобы обмануть в этом вопросе себя и окружающих. И все равно я вижу молодых коллег, которые могут быть интереснее, чем я» &lt;br> На фото: Евгений Стычкин и Марта Козлова на XVII церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2019 год

«Когда я ловлю себя на уверенности в том, что точно знаю, как надо играть, сразу понимаю, что отмежевался от молодых, остался в прошлом. Лет десять назад это переживание было гораздо острее, сейчас я уже нашел лазейки, чтобы обмануть в этом вопросе себя и окружающих. И все равно я вижу молодых коллег, которые могут быть интереснее, чем я»
На фото: Евгений Стычкин и Марта Козлова на XVII церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В фильме Евгения Кончаловского «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина Евгений Стычкин сыграл смертельно больного олигарха Виктора Желткова, который мечтает раскрыть секрет вечной жизни. О своем отношении к идее быть замороженным, а потом очнуться в будущем актер сказал так: «Я помимо себя очень люблю тех, кто меня окружает. Мне бы хотелось провести с ними тот срок, который мне отпущен. Поэтому нет, я предпочел бы дотусоваться с теми, кто здесь, а не заморозить себя. А если вместе с близкими, то это варик [вариант. — Ъ]! Мне бы в будущем хотелось увидеть зеленую землю, огромное количество деревьев, чтобы все восстановили, чистые водоемы, люди пили из рек, все друг друга любили, хохотали, были в хорошем настроении, ходили, не было границ» &lt;br> На фото: премьера фильма в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2025 год

В фильме Евгения Кончаловского «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина Евгений Стычкин сыграл смертельно больного олигарха Виктора Желткова, который мечтает раскрыть секрет вечной жизни. О своем отношении к идее быть замороженным, а потом очнуться в будущем актер сказал так: «Я помимо себя очень люблю тех, кто меня окружает. Мне бы хотелось провести с ними тот срок, который мне отпущен. Поэтому нет, я предпочел бы дотусоваться с теми, кто здесь, а не заморозить себя. А если вместе с близкими, то это варик [вариант. — Ъ]! Мне бы в будущем хотелось увидеть зеленую землю, огромное количество деревьев, чтобы все восстановили, чистые водоемы, люди пили из рек, все друг друга любили, хохотали, были в хорошем настроении, ходили, не было границ»
На фото: премьера фильма в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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«В юности я был разгильдяем, никого не боялся, меня ничего не интересовало, кроме книг. Бабушка в меня вложила, что это хорошая идея, и я полюбил чтение. Читал спорадически, запоями — то очень много, то три месяца не прикасался к книгам. У меня крайне не системное образование, лоскутное одеяло знаний. Много занимался разнообразным спортом, потому что у меня была астма, и мне хотелось любой ценой доказать всем, что я смелее, сильнее и так далее»
Евгений Стычкин родился в семье переводчика-синхрониста Алексея Стычкина и балерины, солистки Большого театра Ксении Рябинкиной. Его дедом был советский геофизик и сейсморазведчик Лев Рябинкин, а крестным отцом — актер Анатолий Ромашов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Стычкин учился во ВГИКе на курсе Армена Джигарханяна и Альберта Филозова. Свою сценическую карьеру он начал в 1994 году в Театре клоунады Терезы Дуровой
На фото: Евгения Стычкин и Лолита Милявская в спектакле «Резиновый принц» по роману «Фаллоимитатор» Олега Богаева в постановке Нины Чусовой (Театр Эстрады, 1993 год)

Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС

Во время учебы во ВГИКе Евгений встречался с однокурсницей Юлией Жемчуговой. В 1996 году у них родилась дочь Соня. По словам актера, появление первого ребенка не сделало его взрослым. Повзрослеть его заставила смерть отца. «Когда папы не стало, я буквально за год переобулся, женился, и у меня начали регулярно рождаться прекрасные дети», - говорит Стычкин в интервью. Первой его женой стала пианистка Елена Сканави. У них трое детей: сыновья Алексей и Лев и дочь Александра
На фото: Евгений Стычкин и Екатерина Сканави на открытии фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Евгений Стычкин сыграл двух великих русских поэтов: А.С. Пушкина в фильме Карена Шахназарова «Дети полуночи» (1998) и М.Ю. Лермонтова в картине Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль» (2006)
На фото: Евгений Стычкин и Наталья Бондарчук на пресс-конференции, посвященной фильму «Пушкин. Последняя дуэль», 2006 год

Фото: Антон Тушин / ТАСС

«В юности мне все время предлагали веселых, милых парней. А потом был сложный период, когда я перестал быть похожим на светлого бессмысленного юношу, но еще не перешел в какое-то новое качество. И в этот момент я решил сопротивляться навязанному мне амплуа и стал соглашаться на роли, максимально непохожие на то, что я делал»
На фото: Евгений Стычкин на церемонии закрытия XXVIII Московского международного кинофестиваля, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Конечно, в моем послужном списке есть работы, которых там могло бы не быть. Не то чтобы я испытывал за них стыд, но… у меня нет фильмов, за которые мне было бы по-настоящему стыдно. Есть пара картин, которые, скажем так, работают против моего реноме. Но ничего не поделаешь. В юности у меня просто не было широкого выбора, потом было много детей и нужны были деньги. В последнее время я, конечно, стал куда более избирателен, и у меня есть такая возможность»
На фото: кадр из фильма Александра Стриженова «Любовь-морковь» (2007)

Фото: SC Communications International / ТАСС

«Ругать всегда приятнее, чем хвалить. Но чем больше они ругают, тем больше они помогают народу на это кино не идти. И вот этот момент как-то хорошо было бы наладить», — говорит Евгений Стычкин о кинокритиках
На фото: актер на 11-й церемонии вручения премии за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса «Серебряная галоша», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«На самом деле артист же не очень взрослеет. Степень самоуверенности после третьей, четвертой картин, может быть, иногда даже больше, чем после двадцати пяти и трех государственных премий»
На фото: на съемках шоу «Цирк со звездами» для Первого телеканала, 2007 год

Фото: Руслан Рощупкин / ТАСС

«Моя юность пришлась на период перестройки, когда в обществе был глобальный пересмотр всего. При меньшем понимании, куда все катится, у нас было ощущение, что проявление насилия не есть система, а скорее это случайности и протуберанцы, ведь будущее может быть каким угодно. Со временем насилие будто стало частью схемы существования»
На фото: Евгений Стычкин и Агния Кузнецова в спектакле «Девушка и революционер» в постановке Владимира Агеева, где актер сыграл Иосифа Сталина (театр «Практика», 2009 год)

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

«Мне кажется, весь путь человеческий — это как раз попытка узнать, кто ты. Я пока не разобрался, поэтому это я не очень боюсь забыть. Но, с другой стороны, мы идем, отталкиваясь от корней, от каких-то краеугольных главных знаний. Вот с ними мне бы не хотелось расставаться»
На фото: Евгений Стычкин и Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в постановке Павла Сафонова («Другой театр», 2009 год)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Евгений Стычкин и Владимир Ильин на съемках фильма Георгия Шенгелия «Ноу-Хау» в Рязанской области. Фильм вышел в прокат в 2010 году под названием «Не надо печалиться», а режиссер был указан в титрах под псевдонимом Иван Бычков. Стычкин и Ильин сыграли в картине двух братьев, живущих в соседних деревнях, но после распада СССР оказавшихся в разных государствах — один в России, другой в Белоруссии

Фото: Николай Охрий / ТАСС

«Я верю в то, что, если ты делаешь честное открытое кино, ни на чем не настаиваешь и говоришь про важные для себя вещи, каждый зритель — перед монитором или в кинозале — вынесет оттуда свои собственные переживания»
На фото: на вечеринке InStyle Beauty Bar журнала InStyle в арт-центре «Ветошный», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

«Я правда верю, что победит любовь. Банальные, смешные кому-то постулаты, но я правда в них верю с детства. Мне всегда кажется, что я все разрулю, все поправлю, всем помогу и со всем справлюсь. И даже в юности, даже вот в эти там 14–15 лет были короткие вспышки страха, не знаю, отчаяния, но они моментально проходили. Мне правда очень и очень повезло уметь любить»
На фото: Евгений Стычкин с продюсером Ренатом Давлетьяровым (слева) и режиссером Павлом Лунгиным (справа) на премьере фильма Ольги Субботиной «Про любоff» по роману Оксаны Робски, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Самый верный критерий в оценке любого искусства: нравится/не нравится. Остальное имеет значение только для искусствоведов, коллекционеров, людей, которые делают бизнес. Таким критерием я и пользуюсь, когда читаю сценарии. Мне повезло — предлагают их очень много и часто: я бы мог подписать контракты на пять лет непрерывной работы, но я так не хочу и не умею. Все положительные решения, которые я принял насчет разработки проектов, родились из понимания, что мне нравится и хочется конкретный сценарий превратить в кино»
На фото: на праздновании дня рождения кинотеатра «Пионер», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В 2012 году Евгений женился на актрисе Ольге Сутуловой, роман с которой начался у него в 2007 году на съемках фильма «Контракт на любовь». Развод с первой женой актер оформил на несколько лет позже. В браке с Сутуловой у него родились два сына: Михаил и Яков
На фото: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова на церемонии открытия XXXV Московского международного кинофестиваля, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«У нас не принято снимать кино про политику, даже про журналистику. Нельзя говорить вообще ни о чем, что имеет прямое отношение к жизни за окном. Можно или про прошлое, или про то, как люди выпивают и закусывают. Причем в последнем случае получается тоже очень условно: они ведь не только выпивают, но и слушают музыку, читают новости, обсуждают какие-то острые вопросы. И если этого нет в кино, оно не выглядит живым»
На фото: актеры Евгений Стычкин и Аглая Тарасова на премьере фильма Алексея Сидорова «Т-34», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Когда я ловлю себя на уверенности в том, что точно знаю, как надо играть, сразу понимаю, что отмежевался от молодых, остался в прошлом. Лет десять назад это переживание было гораздо острее, сейчас я уже нашел лазейки, чтобы обмануть в этом вопросе себя и окружающих. И все равно я вижу молодых коллег, которые могут быть интереснее, чем я»
На фото: Евгений Стычкин и Марта Козлова на XVII церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В фильме Евгения Кончаловского «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина Евгений Стычкин сыграл смертельно больного олигарха Виктора Желткова, который мечтает раскрыть секрет вечной жизни. О своем отношении к идее быть замороженным, а потом очнуться в будущем актер сказал так: «Я помимо себя очень люблю тех, кто меня окружает. Мне бы хотелось провести с ними тот срок, который мне отпущен. Поэтому нет, я предпочел бы дотусоваться с теми, кто здесь, а не заморозить себя. А если вместе с близкими, то это варик [вариант. — Ъ]! Мне бы в будущем хотелось увидеть зеленую землю, огромное количество деревьев, чтобы все восстановили, чистые водоемы, люди пили из рек, все друг друга любили, хохотали, были в хорошем настроении, ходили, не было границ»
На фото: премьера фильма в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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