«На самом деле артист же не очень взрослеет»

В фильме Евгения Кончаловского «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина Евгений Стычкин сыграл смертельно больного олигарха Виктора Желткова, который мечтает раскрыть секрет вечной жизни. О своем отношении к идее быть замороженным, а потом очнуться в будущем актер сказал так: «Я помимо себя очень люблю тех, кто меня окружает. Мне бы хотелось провести с ними тот срок, который мне отпущен. Поэтому нет, я предпочел бы дотусоваться с теми, кто здесь, а не заморозить себя. А если вместе с близкими, то это варик [вариант. — Ъ]! Мне бы в будущем хотелось увидеть зеленую землю, огромное количество деревьев, чтобы все восстановили, чистые водоемы, люди пили из рек, все друг друга любили, хохотали, были в хорошем настроении, ходили, не было границ»

На фото: премьера фильма в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото