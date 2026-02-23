Закрытие Олимпийских игр в Италии

Закрытие Игр состоялось на Arena Di Verona. Античный амфитеатр, памятник архитектуры I века н.э., на время соревнований был удостоен статуса олимпийского стадиона. Современная вместимость арены — 15 тыс. посетителей

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters