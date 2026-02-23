Закрытие Олимпийских игр в Италии

Закрытие Игр состоялось на Arena Di Verona. Античный амфитеатр, памятник архитектуры I века н.э., на время соревнований был удостоен статуса олимпийского стадиона. Современная вместимость арены — 15 тыс. посетителей
Fabrizio Bensch / Reuters
Оперные певцы Каролина Лопес Морено и Винченцо Костанцо исполнили арию Libiamo ne’ lieti calici из оперы «Травиата» Джузеппе Верди
Claudia Greco / Reuters
Музыканты на церемонии
Guglielmo Mangiapane / Reuters
Артисты во время выступления
Natacha Pisarenko / AP
В шоу приняли участие 18 тыс. волонтеров, 2,9 тыс. спортсменов, 92 делегации и 200 человек из оргкомитета
Claudia Greco / Reuters
Со сцены также прозвучал отрывок из оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини
Lisi Niesner / Reuters
Спортсмены сборной Италии
Guglielmo Mangiapane / Reuters
Парад флагов стран-участниц. На Играх выступили 13 российских спортсменов, на их счету одна медаль — серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте
Claudia Greco / Reuters
Лыжники, победители эстафеты на Играх 1992 года вносят на арену капсулу с олимпийским огнем
Guglielmo Mangiapane / Reuters
Спортсмены сборной Великобритании
Guglielmo Mangiapane / Reuters
Выступление танцоров из балетной школы Римского оперного театра
Guglielmo Mangiapane / Reuters
Артисты исполнили номер «Путь воды»
Claudia Greco / Reuters
Итальянская певица Жоан Тиле исполнила песню The World Джимми Фонтаны
Claudia Greco / Reuters
Воздушный балет в исполнении премьера театра Ла Скала Роберто Болле
Claudia Greco / Reuters
Певец Ахилле Лауро
Bernat Armangue / AP
Певица Жоан Тиле и артист балета Роберто Болле
Yara Nardi / Reuters
Выступление пианистки Глории Кампанер
Guglielmo Mangiapane / Reuters
Президент Оргкомитета итальянских Игр Джованни Малаго и президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри объявили о закрытии Игр
Claudia Greco / Reuters
Женская сборная США по хоккею
Guglielmo Mangiapane / Reuters
Спортсмены сборной Японии
Guglielmo Mangiapane / Reuters
Фигуристы сборной Канады
Guglielmo Mangiapane / Reuters
Награждение победителей соревнований по лыжным гонкам среди мужчин. Золотой призер Йоханнес Клебо, серебряный призер Мартин Левстрем Нюэнгет и бронзовый призер Эмиль Иверсен из сборной Норвегии
Natacha Pisarenko / AP
Президенты регионов Прованс-Альпы-Лазурный берег и Овернь-Рона-Альпы Рено Мюзелье и Фабрисом Паннекуком — представители следующих зимних Олимпийских игр во Французских Альпах