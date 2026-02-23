Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Закрытие Олимпийских игр в Италии

Фоторепортаж

22 февраля в Вероне завершились зимние Олимпийские игры. Как прошла торжественная церемония — в фотогалерее «Ъ».
Закрытие Игр состоялось на Arena Di Verona. Античный амфитеатр, памятник архитектуры I века н.э., на время соревнований был удостоен статуса олимпийского стадиона. Современная вместимость арены — 15 тыс. посетителей

Закрытие Игр состоялось на Arena Di Verona. Античный амфитеатр, памятник архитектуры I века н.э., на время соревнований был удостоен статуса олимпийского стадиона. Современная вместимость арены — 15 тыс. посетителей

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Оперные певцы Каролина Лопес Морено и Винченцо Костанцо исполнили арию Libiamo ne’ lieti calici из оперы «Травиата» Джузеппе Верди

Оперные певцы Каролина Лопес Морено и Винченцо Костанцо исполнили арию Libiamo ne’ lieti calici из оперы «Травиата» Джузеппе Верди

Фото: Claudia Greco / Reuters

Музыканты на церемонии

Музыканты на церемонии

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Артисты во время выступления

Артисты во время выступления

Фото: Natacha Pisarenko / AP

В шоу приняли участие 18 тыс. волонтеров, 2,9 тыс. спортсменов, 92 делегации и 200 человек из оргкомитета

В шоу приняли участие 18 тыс. волонтеров, 2,9 тыс. спортсменов, 92 делегации и 200 человек из оргкомитета

Фото: Claudia Greco / Reuters

Со сцены также прозвучал отрывок из оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини

Со сцены также прозвучал отрывок из оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Спортсмены сборной Италии

Спортсмены сборной Италии

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Парад флагов стран-участниц. На Играх выступили 13 российских спортсменов, на их счету одна медаль — серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте

Парад флагов стран-участниц. На Играх выступили 13 российских спортсменов, на их счету одна медаль — серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте

Фото: Claudia Greco / Reuters

Лыжники, победители эстафеты на Играх 1992 года вносят на арену капсулу с олимпийским огнем

Лыжники, победители эстафеты на Играх 1992 года вносят на арену капсулу с олимпийским огнем

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Спортсмены сборной Великобритании

Спортсмены сборной Великобритании

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Выступление танцоров из балетной школы Римского оперного театра

Выступление танцоров из балетной школы Римского оперного театра

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Артисты исполнили номер «Путь воды»

Артисты исполнили номер «Путь воды»

Фото: Claudia Greco / Reuters

Итальянская певица Жоан Тиле исполнила песню The World Джимми Фонтаны

Итальянская певица Жоан Тиле исполнила песню The World Джимми Фонтаны

Фото: Claudia Greco / Reuters

Воздушный балет в исполнении премьера театра Ла Скала Роберто Болле

Воздушный балет в исполнении премьера театра Ла Скала Роберто Болле

Фото: Claudia Greco / Reuters

Певец Ахилле Лауро

Певец Ахилле Лауро

Фото: Bernat Armangue / AP

Певица Жоан Тиле и артист балета Роберто Болле

Певица Жоан Тиле и артист балета Роберто Болле

Фото: Yara Nardi / Reuters

Выступление пианистки Глории Кампанер

Выступление пианистки Глории Кампанер

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Оргкомитета итальянских Игр Джованни Малаго и президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри объявили о закрытии Игр

Президент Оргкомитета итальянских Игр Джованни Малаго и президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри объявили о закрытии Игр

Фото: Claudia Greco / Reuters

Женская сборная США по хоккею

Женская сборная США по хоккею

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Спортсмены сборной Японии

Спортсмены сборной Японии

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Фигуристы сборной Канады

Фигуристы сборной Канады

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Награждение победителей соревнований по лыжным гонкам среди мужчин. Золотой призер Йоханнес Клебо, серебряный призер Мартин Левстрем Нюэнгет и бронзовый призер Эмиль Иверсен из сборной Норвегии

Награждение победителей соревнований по лыжным гонкам среди мужчин. Золотой призер Йоханнес Клебо, серебряный призер Мартин Левстрем Нюэнгет и бронзовый призер Эмиль Иверсен из сборной Норвегии

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Президенты регионов Прованс-Альпы-Лазурный берег и Овернь-Рона-Альпы Рено Мюзелье и Фабрисом Паннекуком — представители следующих зимних Олимпийских игр во Французских Альпах

Президенты регионов Прованс-Альпы-Лазурный берег и Овернь-Рона-Альпы Рено Мюзелье и Фабрисом Паннекуком — представители следующих зимних Олимпийских игр во Французских Альпах

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

