В Кузбассе суд ждет гендиректора шахты за долги по зарплате на 195 млн рублей

Прокуратура Кемеровской области отдала под суд 49-летнего гендиректора угледобывающей компании по делу о невыплате зарплаты работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщили в надзорном ведомстве. По информации источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Вячеславе Малахове, гендиректоре ООО «Шахта "Спиридоновская"» (вело добычу угля в Киселевске).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как указывается в материалах Следственного комитета России, с февраля 2025 года по январь 2026-го топ-менеджер не выплачивал жалованье подчиненным: 524 работникам шахты он задолжал свыше 195 млн руб. При этом, уверено следствие, гендиректор имел возможность выплачивать зарплату в срок и в полном объеме. На имущество обвиняемого и организации стоимостью 258 млн руб. наложен арест.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2026 года по решению арбитражного суда Кемеровской области в ООО «Шахта "Спиридоновская"» введено внешнее управление сроком на 18 месяцев.

Илья Николаев