Внешнее управление на кузбасской шахте «Спиридоновская» введено на 18 месяцев

Внешнее управление в кемеровском ООО «Шахта "Спиридоновская"» (вело добычу угля в Киселевске) введено на 18 месяцев, сказано в опубликованной резолютивной части определения Арбитражного суда Кемеровской области. Суд также назначил внешним управляющим Александра Киричека, чью кандидатуру предложило первое собрание кредиторов шахты, прекратил процедуру наблюдения и полномочия временного управляющего шахты Бориса Яснопольского. Последний пытался оспорить решение собрания по кандидатуре Александра Киричека, но суд оставил его заявление без удовлетворения.

В конце июня собрание кредиторов шахты высказалось за введение в отношении должника процедуры внешнего управления: за это было подано 80,2% всех голосов конкурсных кредиторов на общую сумму требований к шахте в размере 4,18 млрд руб. Общая кредиторская задолженность «Спиридоновской» составляет 5,16 млрд руб.

Кемеровское ООО «Шахта "Спиридоновская"» (первоначально ООО «Промышленный аутсорсинг») в 2022-2023 годах приобрело активы обанкроченного ООО «Шахтоуправление "Карагайлинское"». В сентябре прошлого года в отношении «Спиридоновской» была введена процедура наблюдения. Крупнейшие требования к шахте предъявили новотроицкое АО «Уральская сталь» и связанное с ним московское АО «Инфинити капитал».

Игорь Лавренков, Кемерово