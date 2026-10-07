В Екатеринбурге с начала года установили 123 новых остановки

С начала года в восьми районах Екатеринбурга установили 123 новых остановки для автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга

Эскиз остановок с описанием используемых материалов и конструктивных особенностей подготовил городской департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. В мэрии отметили, что при проектировании учли погодные условия и запросы жителей.

Размер автобусной остановки составил 4,615 х 1,75 х 2,2 м, трамвайной — 4,615 х 1 х 2,2 м. Их суженный размер объясняется меньшей глубиной трамвайных платформ по сравнению с остальными остановочными площадками. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. Для остекления остановок использовались высокопрочные стекло «триплекс» (8 мм) или монолитный поликарбонат той же толщины.

Власти Екатеринбурга в 2025 году начали масштабную замену остановочных пунктов, совмещенных с нестационарными торговыми объектами (НТО). Мэр Алексей Орлов подчеркнул, что хозяева ларьков не ухаживали за остановками и допускали «бардак», в связи с чем был введен запрет на совмещение торговых точек с киосками. До конца 2026 года планируется обновить 150 остановок.

Ирина Пичурина