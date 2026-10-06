Суд оставил в силе приговор водителю, насмерть сбившему школьниц в Ревде

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге оставил без изменения приговор Михаилу Слободяну, сбившему осенью прошлого года трех школьниц в Ревде (Свердловская область). Напомним, весной 2026 года его приговорили к 17 годам колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Слободян

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Михаил Слободян

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

«Судебный акт оставлен без изменения»,— следует из картотеки суда.

Трагедия случилась 27 октября прошлого года в Ревде. Тогда водитель автомобиля «Лада-2112» Михаил Слободян сбил трех девочек и протаранил магазин «Монетка». Две сестры семи и девяти лет погибли на месте ДТП, а их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Вскоре она поправилась.

На заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что Михаил Слободян был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Из материалов дела следует, что, находясь в Ревде, он купил наркотики, употребил их вместе с алкоголем и сел за руль. После ареста ему добавили в уголовное дело статью о хранении наркотиков.

Позднее на суде стало известно, что в момент аварии Михаил Слободян находился в отпуске из зоны специальной военной операции (СВО). До ДТП он несколько дней ездил по Ревде без водительского удостоверения — документ сгорел во время боевых действий.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «За жизни школьниц дали 17 лет»

Полина Бабинцева