За жизни школьниц дали 17 лет

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил 37-летнего Михаила Слободяна, сбившего осенью прошлого года трех школьниц в Ревде, к 17 годам колонии общего режима. Две сестры семи и девяти лет погибли на месте ДТП, а их 11-летняя подруга попала в реанимацию. После ареста Михаилу Слободяну добавили в уголовное дело статью о хранении наркотиков. Во время последнего слова обвиняемый заявил, что после смерти хочет на 20 минут попасть в рай, чтобы извиниться перед погибшими школьницами.

Михаил Слободян, сбивший осенью прошлого года трех школьниц в Ревде



Уголовное дело 37-летнего участника специальной военной операции, старшего ефрейтора Михаила Слободяна рассмотрели в короткие сроки: от момента трагедии до вынесения приговора прошло около полугода. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил его к 17 годам колонии общего режима, признав виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Вторую статью ему вменили после ареста, когда силовикам пришла экспертиза его крови. Гособвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы.

Трагедия случилась 27 октября прошлого года в свердловском городе Ревда. Тогда водитель автомобиля «Лада-2112» Михаил Слободян сбил трех девочек и протаранил магазин «Монетка». На заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что он был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Из материалов дела следует, что, находясь в Ревде, он купил 81,06 грамма каннабиса, 1,65 грамма мефедрона. Употребив наркотические вещества и алкоголь, он сел за руль.

Как стало известно на суде, ДТП, которое он устроил, произошло во время его отпуска из зоны специальной военной операции (СВО). Несколько дней обвиняемый ездил без водительского удостоверения по улицам Ревды — оно сгорело во время боевых действий.

Мать умерших девочек Светлана Шипицына во время прошлых судебных заседаний рассказала, что в тот самый день ее дочери в первый раз вышли вечером одни. В день трагедии подруга сестер пришла к ним с ночевкой. Они уговаривали маму, чтобы она отпустила их в магазин — хотели купить себе сладостей. Тогда она видела своих дочерей живыми в последний раз.

Во время своего последнего слова Михаил Слободян рассказал, что он — верующий человек и сожалеет о случившемся. Он также заявил, что после смерти хочет «попасть хотя бы на 20 минут в рай», чтобы извиниться перед погибшими девочками.

Артем Путилов