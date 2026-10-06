Авиакомпания Siam Wings Airlines начнет летать из Екатеринбурга на Пхукет

Таиландская авиакомпания Siam Wings Airlines начнет выполнять чартерные рейсы из аэропорта Кольцово на Пхукет , сообщили в пресс-службе аэропорта. Первый рейс по маршруту Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург состоится 10 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«На популярный курорт пассажиров будет доставлять широкофюзеляжный самолет Airbus А-330-200, способный перевозить 345 пассажиров. В октябре авиакомпания выполнит два рейса по этому маршруту, далее полеты будут выполняться с частотой три раза в 11-12 дней»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ожидается, что Siam Wings Airlines также начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Паттайю.

В настоящее время, помимо Siam Wings Airlines, полеты из Екатеринбурга в Таиланд выполняет «Аэрофлот».

Ранее узбекский авиаперевозчик Centrum Air запустил рейсы между Ташкентом и Екатеринбургом.

Полина Бабинцева