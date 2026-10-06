Главный приз фестиваля неигрового кино «Россия» получил фильм Андрея Титова

В Екатеринбурге вечером 5 октября прошла церемония закрытия XXXVII фестиваля документального кино «Россия» и вручение призов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Главный приз получил фильм «Служение. Отец Василий» режиссера Андрея Титова (студия «Уралфильм»).

Приз за лучший полнометражный фильм получила работа Анны Ганшиной и Юлии Макаровой «Максимум» (кинокомпания «Ленфильм», Санкт-Петербург).

Приз за лучший короткометражный фильм — «Веселая грива» режиссера Евгения Соломина (кинокомпания «Кино-Сибирь», Новосибирск).

Приз за операторское мастерство — «Герман. История одного монаха» режиссера и оператора Ильмира Мухаметова (Санкт-Петербург).

Приз за лучший дебют — «Сегодня последний день» режиссер Марии Соколовской (Москва).

Специальный приз жюри «За создание поэтического портрета художника» — «Кентавр» режиссер Галины Адамович (студия «Адам», Минск, Белоруссия).

Специальный диплом жюри «За создание яркого портрета людей, дарующих жизнь» — «Сладкие булочки. День из жизни» режиссеров Татьяны Жуковой и Константина Красноперова (студия «Татайга», Москва).

Специальный диплом жюри «За сохранение памяти о выдающемся мастере кинематографа» — «Виталий Мельников. Судьба режиссера» Наталии Гугуевой (студия «Встреча», Москва).

Специальный диплом жюри «За театральный эксперимент в кино» — «Великанцы» режиссера Юрия Мокиенко (Санкт-Петербург).

Приз зрительских симпатий получил фильм «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» режиссера Алексея Федорченко (кинокомпания «12 месяцев», Екатеринбург).

Фестиваль документального кино «Россия» проходит в Екатеринбурге с 1988 года. Один из крупнейших ежегодных международных кинофестивалей в России. В конкурсную программу 2026 года вошли 34 фильма. К участию в конкурсе допускались документальные фильмы, созданные не ранее 1 июня 2025 года. Впервые фестиваль прошел без многолетнего директора Георгия Негашева, который умер 18 сентября.

Алена Пяткова