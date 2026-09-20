Умер уральский кинематографист Георгий Негашев
Свердловская организация Союза кинематографистов сообщила о смерти уральского режиссера, продюсера, документалиста, руководителя кинокомпании «Снега», члена Союза кинематографистов России Георгия Негашева. Он умер 18 сентября, ему было 78 лет.
Георгий Негашев
Фото: Дмитрий Сухоросов
Георгий Негашев родился 7 декабря 1947 года в Свердловске. Первые фильмы снял в середине 1970-х. Окончил Ленинградский институт культуры, работал в Свердловской гостелерадиокомпании. Руководил Западно-Сибирской студией кинохроники, а в самый сложный переходный период с 1994 по 2003 год возглавлял Свердловскую киностудию. С 1996 года Георгий Негашев был генеральным директором Фестиваля неигрового кино «Россия» — одного из старейших и статусных фестивалей документального кино страны. Был продюсером более 50 документальных, игровых и анимационных фильмов, среди них лауреаты отечественных и международных кинофестивалей.
«Георгий Александрович по праву считается одним из ведущих и авторитетных деятелей отечественного кино, оказавших значительное влияние на развитие кинематографа в Екатеринбурге и на популяризацию документального кино в России»,— говорится в сообщении Свердловской организации Союза кинематографистов России.
Прощание, отпевание и погребение Георгия Негашева состоится в понедельник, 21 сентября, в 14:00 в храме Преображения Господня в деревне Ключи (Сысертский район).