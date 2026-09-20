Умер уральский кинематографист Георгий Негашев

Свердловская организация Союза кинематографистов сообщила о смерти уральского режиссера, продюсера, документалиста, руководителя кинокомпании «Снега», члена Союза кинематографистов России Георгия Негашева. Он умер 18 сентября, ему было 78 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Негашев

Фото: Дмитрий Сухоросов Георгий Негашев

Фото: Дмитрий Сухоросов

Георгий Негашев родился 7 декабря 1947 года в Свердловске. Первые фильмы снял в середине 1970-х. Окончил Ленинградский институт культуры, работал в Свердловской гостелерадиокомпании. Руководил Западно-Сибирской студией кинохроники, а в самый сложный переходный период с 1994 по 2003 год возглавлял Свердловскую киностудию. С 1996 года Георгий Негашев был генеральным директором Фестиваля неигрового кино «Россия» — одного из старейших и статусных фестивалей документального кино страны. Был продюсером более 50 документальных, игровых и анимационных фильмов, среди них лауреаты отечественных и международных кинофестивалей.

«Георгий Александрович по праву считается одним из ведущих и авторитетных деятелей отечественного кино, оказавших значительное влияние на развитие кинематографа в Екатеринбурге и на популяризацию документального кино в России»,— говорится в сообщении Свердловской организации Союза кинематографистов России.

Прощание, отпевание и погребение Георгия Негашева состоится в понедельник, 21 сентября, в 14:00 в храме Преображения Господня в деревне Ключи (Сысертский район).

Алена Шадрина