Экс-ректор Курского госуниверситета Александр Худин перешел в областную думу

Советник губернатора Курской области, бывший ректор КГУ Александр Худин избран депутатом Курской областной думы. Он принял решение о переходе на постоянную работу в региональный парламент. Об этом глава региона Александр Хинштейн объявил на еженедельном совещании в облправительстве 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Курский государственный университет Фото: Курский государственный университет

Губернатор поблагодарил господина Худина за «недолгий, но очень содержательный период работы».

«Работу нашу не прекращаем. Будем самым активным образом взаимодействовать. Рассчитываем, что ваш опыт будем максимально использовать в работе правительства»,— сказал господину Худину глава региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Александр Худин ушел в отставку с поста ректора КГУ 15 июня. С 16 июня исполняющей обязанности ректора была назначена депутат Госдумы Екатерина Харченко. О назначении господина Худина на должность советника губернатора Курской области стало известно 22 июня. Ему доверили вопросы развития образования.

Денис Данилов