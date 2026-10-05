Экс-ректор Курского госуниверситета Александр Худин перешел в областную думу
Советник губернатора Курской области, бывший ректор КГУ Александр Худин избран депутатом Курской областной думы. Он принял решение о переходе на постоянную работу в региональный парламент. Об этом глава региона Александр Хинштейн объявил на еженедельном совещании в облправительстве 5 октября.
Фото: Курский государственный университет
Губернатор поблагодарил господина Худина за «недолгий, но очень содержательный период работы».
«Работу нашу не прекращаем. Будем самым активным образом взаимодействовать. Рассчитываем, что ваш опыт будем максимально использовать в работе правительства»,— сказал господину Худину глава региона.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», Александр Худин ушел в отставку с поста ректора КГУ 15 июня. С 16 июня исполняющей обязанности ректора была назначена депутат Госдумы Екатерина Харченко. О назначении господина Худина на должность советника губернатора Курской области стало известно 22 июня. Ему доверили вопросы развития образования.