Минпромторг запустит механизм компенсации фармпроизводителям до конца 2026 года
Минпромторг планирует до конца 2026 года запустить механизм компенсации затрат фармкомпаний не только на третью, но и на ранние — первую и вторую — фазы клинических исследований (КИ) инновационных лекарств. Об этом на проходящем в Геленджике форуме «Биопром» сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«Мы так и не закончили дискуссию о поддержке инновационных препаратов. Сейчас у нас очередной виток. Сегодня договорились, что все-таки до конца 2026 года мы должны стараться принять постановление о компенсации затрат третьей фазы клинических исследований. Вместе с "Иннопрактикой" планируем тоже в этом году внедрить инструмент компенсации затрат первой и второй фазы»,— пояснил господин Алиханов
При этом кешбэк производителям поступит все же после регистрации препаратов — так задумано, чтобы «не субсидировать то, что не дойдет до финального результата», говорил ранее министр.
Как отметил Антон Алиханов, сама фармакологическая отрасль в прошлом году вложила в инновации около 115 млрд руб. Механизм поддержки разработки оригинальных препаратов обсуждается регуляторами уже несколько лет. Проект постановления правительства о так называемом кешбэке за успех (возмещении расходов на третью фазу КИ после успешной регистрации препарата) Минпромторг ранее уже разработал и внес в правительство. В министерстве рассчитывали к концу 2026 года сформировать перечень молекул, которые могут рассчитывать на поддержку, и запустить выплаты. Однако сам базовый нормативный акт правительством до сих пор не утвержден.
Как менялись планы по господдержке оригинальных лекарств — в материале “Ъ” «Важнейшие среди первых».
Механизм «кешбэк за успех» предусматривает возмещение расходов после достижения регуляторного результата, а не аванс на разработку. В его рамках компенсируются затраты на третью фазу клинических исследований и регистрацию препарата. Поддержку смогут получить только «первые в классе» лекарства, то есть препараты с новым механизмом действия.
Привязка выплаты к регистрации призвана не допустить субсидирования разработок, которые не дошли до финального результата. По этой причине на господдержку не смогут претендовать орфанные лекарства, а также препараты, получившие условное одобрение, поскольку их регистрация возможна до завершения всех стадий клинических исследований.
Расширение поддержки на первую и вторую фазы клинических исследований требует иной межведомственной схемы. В июне 2025 года Минпромторг заявлял, что не будет финансировать эти стадии, а в июле 2026 года обсуждалась возможность участия Минздрава и Минобрнауки. Ранее меры господдержки для инновационных препаратов оценивались как недостаточные на фоне долгих и дорогих инвестиционных циклов разработки.