Минпромторг запустит механизм компенсации фармпроизводителям до конца 2026 года

Минпромторг планирует до конца 2026 года запустить механизм компенсации затрат фармкомпаний не только на третью, но и на ранние — первую и вторую — фазы клинических исследований (КИ) инновационных лекарств. Об этом на проходящем в Геленджике форуме «Биопром» сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Мы так и не закончили дискуссию о поддержке инновационных препаратов. Сейчас у нас очередной виток. Сегодня договорились, что все-таки до конца 2026 года мы должны стараться принять постановление о компенсации затрат третьей фазы клинических исследований. Вместе с "Иннопрактикой" планируем тоже в этом году внедрить инструмент компенсации затрат первой и второй фазы»,— пояснил господин Алиханов

При этом кешбэк производителям поступит все же после регистрации препаратов — так задумано, чтобы «не субсидировать то, что не дойдет до финального результата», говорил ранее министр.

Как отметил Антон Алиханов, сама фармакологическая отрасль в прошлом году вложила в инновации около 115 млрд руб. Механизм поддержки разработки оригинальных препаратов обсуждается регуляторами уже несколько лет. Проект постановления правительства о так называемом кешбэке за успех (возмещении расходов на третью фазу КИ после успешной регистрации препарата) Минпромторг ранее уже разработал и внес в правительство. В министерстве рассчитывали к концу 2026 года сформировать перечень молекул, которые могут рассчитывать на поддержку, и запустить выплаты. Однако сам базовый нормативный акт правительством до сих пор не утвержден.

Как менялись планы по господдержке оригинальных лекарств — в материале “Ъ” «Важнейшие среди первых».

Виктория Колганова, Геленджик