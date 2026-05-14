Важнейшие среди первых

Минпромторг РФ решил сузить круг фармкомпаний—получателей компенсаций за финальные стадии исследований инновационных препаратов. Вопреки первоначальным заявлениям теперь власти готовы оплачивать затраты на разработку только прорывных разработок в фарминдустрии — так называемых лекарств первых в классе (first in class), которых ранее не было в мировой медицинской практике. До этого планировалось покрывать расходы и на создание препаратов «лучших в классе» (best in class), превосходящих существующие аналоги по эффективности и безопасности.

Минпромторг готов компенсировать производителям третью фазу исследований инновационных препаратов, но только если они будут признаны «первыми в классе», то есть first in class. Об этом заявила замглавы министерства Екатерина Приезжева на проходящем в Санкт-Петербурге Российском фармацевтическом форуме имени Семашко. Как отметила замминистра, Минпромторг также обсуждает механизмы субсидирования первой и второй фазы исследований при участии Фонда развития промышленности. Ранее планировалось, что меры поддержки коснутся и препаратов, относящихся к «лучшим в классе», то есть best in class, пояснили “Ъ” в Минпромторге.

Препараты first in class разработаны на основе новых молекул или не описанных ранее химических структур. Создание с нуля до выведения в продажу такого лекарства сопряжено с высоким риском неудачи, требует длительного времени разработки (минимум семь лет) и огромных инвестиций. У препаратов best in class, напротив, есть аналоги. Но новые средства значительно превосходят уже существующие средства по эффективности и безопасности для пациентов.

По словам Екатерины Приезжевой, критерии отбора препаратов обсуждались на недавнем совещании с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, после чего было решено компенсировать затраты пока только на разработку средств first in class. Предельный размер компенсации на один препарат составит 2,5 млрд руб., добавила госпожа Приезжева. В Минпромторге уточнили “Ъ”, что отбор разработок, претендующих на такую господдержку, будет ежегодным и стартует в этом году. Российских производителей таких средств тоже совсем немного. По словам собеседников “Ъ” на фармрынке, в последнем совещании с участием Татьяны Голиковой, где было решено компенсировать затраты на исследования только лекарств «первых в классе», принимали участие их разработчики — «Генериум», Biocad и «Р-Фарм». Препараты first in class не так часто выводятся на рынок не только в России, но и в мире, подтверждает заместитель гендиректора Biocad Алексей Торгов.

В «Генериуме» заявили “Ъ”, что зарегистрировали один из «первых в классе» препаратов в 2025 году — это «Клотилия» для лечения мукополисахаридоза второго типа (синдрома Хантера). Компания рассчитывает и на поддержку «Аллергарды» — вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы, разработанной совместно с Институтом иммунологии ФМБА России.

У Biocad последний «первый в классе» препарат появился весной 2024 года — это «Трибувиа» для лечения болезни Бехтерева, разработанный в сотрудничестве с Пироговским университетом.

«Р-Фарм» зарегистрировал свой «первый в классе» гофликицепт («Арцерикс» для лечения идиопатического рецидивирующего перикардита) тоже в 2024 году. Ряд инновационных разработок есть и в портфеле «Фармасинтеза»: например, адезмапимод+вимдемер — первый в мире оригинальный препарат для профилактики послеоперационных спаек, вамотиниб — ингибитор для терапии хронического миелолейкоза.

Как отмечал ранее глава «Фармасинтеза» Викрам Пуния, инвестиции производителя в один инновационный препарат могут превышать 5 млрд руб. Это вдвое больше, чем предполагаемый размер компенсации за успешный вывод таких лекарств на рынок. Но производители считают поддержку в любом случае ощутимой. «Инновации требуют больших инвестиций, особенно на поздних стадиях клинических исследований»,— говорит директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков.

Виктория Колганова, Санкт-Петербург