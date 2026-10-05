Сентябрь 2026 года в Екатеринбурге стал одним из самых теплых в истории

В Екатеринбурге сентябрь 2026 года стал одним из самых теплых в истории города за всю историю наблюдений: средняя температура составила +14,3°, превысив климатическую норму в +10,4° на 3,9°, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Месяц стал вторым в списке самых теплых сентябрей после 1957 года, когда средняя температура достигла +15,3°. На третьем месте оказался 1851 год с +13,8°. Другие теплые сентябри случились совсем недавно — в 2023 году (+13,5°) и 2024-м (+13°).

7 сентября был достигнут температурный максимум в +29,1° — это была самая высокая температура воздуха в сентябре с 2011 года, при этом максимум сентября оказался выше августовского с 2015 года. Самым холодным днем стало 1 сентября со средней температурой +8,8°, а самым теплым — 7 сентября с +21,5°. Минимума в +3,7° температура в прошлом месяце достигла 26 сентября. Кроме того, за месяц в городе выпало 59 мм осадков, что составляет 131% от климатической нормы (45 мм).

Начало октября в Свердловской области отметилось снегопадом. На утро 5 октября высота снежного покрова достигла от 1 см до 27 см. Сегодня в регионе ожидаются очень сильные осадки в виде снега, в отдельных территориях — с дождем. Температура днем составит +1°…+6°. Ветер будет северной четверти 4-9 м/с с порывами 15-17 м/с. В следующие дни прогнозируется потепление до +10°.

Ирина Пичурина