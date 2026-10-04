В Свердловской области потеплеет до +10° к середине недели

Температура воздуха в Свердловской области поднимется с +1°…+6° в дневное время в понедельник до +5°…+10° в среду, а северный ветер с порывами до 15-17 м/с сменит ветер южной четверти 4-9 м/с, следует из данных Уральского гидрометцентра. В Екатеринбурге потеплеет с +1°…+3° до +7°…+9°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно данным учреждения:

В Свердловской области в понедельник, 5 октября, ожидаются очень сильные осадки в виде снега, в отдельных территориях — с дождем. Температура ночью составит –4°…+1°, днем — +1°…+6°. Ветер будет северной четверти 4-9 м/с с порывами 15-17 м/с.

Во вторник, 6 октября, снег в небольших объемах выпадет во многих районах области в темное время суток, в светлое — в отдельных территориях. Температура ночью составит –4°…+1° (на крайнем севере до –8°), днем — +2°…+7°. Ветер будет западной четверти 4-9 м/с.

В среду, 7 октября, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура в темное время суток составит –5°…0°, в светлое — +5°…+10°. Ветер будет южной четверти 4-9 м/с.

В Екатеринбурге в понедельник, 5 октября, ночью ожидаются сильные осадки в виде снега, днем — умеренные. По прогнозам синоптиков, в городе появится временный снежный покров, мокрый снег налипнет на провода. Температура в темное время суток составит около 0°, в светлое — +1°…+3°. Ветер будет северной четверти 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Во вторник, 6 октября, ночью выпадет небольшой объем мокрого снега, днем — без осадков. Температура в темное время суток составит около 0°, в светлое — +4°…+6°. Ветер будет западной четверти 4-9 м/с.

В среду, 7 октября, синоптики не прогнозируют осадков в темное время суток, в светлое в городе пройдет дождь. Температура ночью составит около –2°…0°, днем — +7°…+9°. Ветер будет южной четверти 4-9 м/с.

Ранее губернатор Денис Паслер предупредил уральцев, что из-за ухудшения погоды на дорогах образуется гололед. «Прошу всех, особенно водителей, соблюдать осторожность и ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населенных пунктов»,— призвал он.

Василий Алексеев