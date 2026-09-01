Не пенсионное это дело

Совокупные вложения НПФ в акции составляют лишь 1% от капитализации российского фондового рынка, а их доля в портфелях фондов не превышает 5–8%, свидетельствует исследование НАУФОР. Если бы даже фонды, следуя мировой практике, увеличили долю акций в портфеле в несколько раз, это не помогло бы достичь обозначенного президентом РФ целевого показателя капитализации рынка акций в 66% от ВВП. Однако фонды и не намерены значительно наращивать вложения в акции, ссылаясь на обязательство обеспечивать безубыточность инвестиций в течение пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По оценке НАУФОР (с исследованием ознакомился “Ъ”), совокупные вложения НПФ в акции на конец первого квартала 2026 года составили около 500 млрд руб.

Это соответствует лишь 1% капитализации российского рынка, или 3,3% его free-float.

По данным исследования, c 2018 по 2026 год акции занимали 5–8% в портфелях НПФ, тогда как доля корпоративных облигаций и ОФЗ достигала 80–85%. Такая низкая заинтересованность фондов в долевых бумагах еще сильнее ослабляет рынок. Впрочем, смещение спроса «в сторону менее волатильных инструментов» затронуло и другие инструменты коллективных инвестиций. В открытых и биржевых ПИФах суммарная доля акций снизилась с 43,1% в сентябре 2023 года до 9,2% в апреле 2026-го.

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По мнению НАУФОР, «отсутствие устойчивого долгосрочного институционального спроса» на акции значительно ухудшает ситуацию на фондовом рынке. «Инвестиции в акции — это долгосрочные инвестиции, а роль институциональных инвесторов как раз и состоит в том, чтобы осуществлять долгосрочные инвестиции при любых состояниях рынка»,— считает президент ассоциации Алексей Тимофеев. В международной практике НПФ играют активную роль в формировании рынка долевых инструментов, отмечают исследователи. Там инвестиции пенсионных фондов в акции могут достигать 20–60%, указывают в НАУФОР.

Если бы доля вложений НПФ в акции увеличилась до 40%, на данный момент максимальной установленной ЦБ доли акций в портфеле фонда, «масштаб участия НПФ на рынке акций» существенно изменился бы, а объем спроса на акции увеличился бы до 2,2 трлн руб. Такие инвестиции «могли бы создать устойчивый спрос на акции», что существенно поддержало бы рынок, пусть и «не помогло бы обеспечить достижение целевых параметров капитализации рынка акций», которая, согласно указу президента, должна вырасти к 2030 году как минимум до 66% ВВП, указывают в НАУФОР.

Однако опрос “Ъ” самих пенсионных фондов показал, что в ближайшие годы значительно наращивать инвестиции в акции они не намерены.

Даже с учетом того, что с 2027 года ограничение на совокупную долю акций в 40% будет упразднено. «НПФ являются консервативными инвесторами, они должны сберечь накопления людей и защитить их от долгосрочной инфляции, поэтому их подход отличается большей осторожностью в сравнении, например, с розничными инвесторами»,— указывает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Ограничивают инвестиции в акции и требования, которые предъявляются к фондам. Главным из них является «необходимость обеспечивать безубыточность инвестиций в течение пяти лет, что практически невозможно реализовать, когда доля акций в фонде высока», поясняет гендиректор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова. При этом концентрация акций одного общества в портфеле НПФ не может превышать 5%, отмечает финансовый директор «Газфонд Пенсионные накопления» Дмитрий Пятыгин. «Акции приобретаются НПФ в большей степени в рамках локальных инвестиционных идей, а не в целом в рамках долгосрочной стратегии»,— указывает он.

Однако, по оценке участников рынка, хотя большинство фондов предпочтут сохранить консервативную позицию, вкладывая большую часть средств в облигации и ОФЗ, наращивание инвестиций в акции является актуальным для фондов, вышедших на рынок недавно и желающих привлечь новых клиентов за счет повышенной доходности, которую сулит долевой рынок. Как отмечает господин Тимофеев, это может быть особенно привлекательно «для молодых участников фондов, располагающих длительным периодом до начала пенсионных выплат». В «Альфа НПФ» заявили, что «стремятся удовлетворять запросы клиентов с разной готовностью идти на риск», поэтому предлагают участникам «стратегию с большей долей акций». «Клиент может самостоятельно выбрать стратегию при оформлении договора при условии, что на момент заключения ему остается более 5 лет до наступления возраста 55 лет, однако клиентов всегда информируют о рисках инвестиций в долевые бумаги»,— указывает гендиректор фонда Лариса Горчковская.

Андрей Ковалев