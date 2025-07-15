Первичные материалы

Банк России подвел итоги обсуждения с профучастниками рынка ценных бумаг новых требований при проведении IPO. Часть предложений — публикация прогнозов, информирование о распределении акций — нашли консенсус. Однако проведение независимых аналитических оценок эмитентов у участников рынка вызывает скепсис. Более того, предлагаемое требование в части ответственности организаторов размещения за проспект ценных бумаг может привести к отказу от такой деятельности и росту издержек эмитента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Банк России собирается заметно изменить и ужесточить требования для эмитентов и профучастников при проведении первичных размещений акций (IPO). Это следует из доклада «Будущие правила на рынке IPO», который регулятор опубликовал 14 июля. В нем он подвел результаты обсуждения с участниками рынка возможных изменений, начатое в начале 2025 года (см. “Ъ” от 21 января). Среди наиболее важных требований участники рынка отмечают обязательное отражение эмитентом в отчетах прогнозных показателей, таких как выручка, чистая прибыль на акцию, а также рентабельность капитала, подтверждение достоверности информации в проспекте ценных бумаг со стороны организаторов размещения.

Дополнением к этому станет требование обязательного раскрытия информации о планируемых подходах при распределении акций среди различных групп инвесторов.

Кроме того, планируется установить требование по раскрытию механизма стабилизации рынка ценных бумаг эмитента после размещения, введения обязательного раскрытия ограничений по отчуждению (обременению) акций существующих собственников.

В той или иной степени эти условия выполняются и сейчас, но не носят обязательного характера. Большинство респондентов считают, что резюме, которое эмитент выпускает перед началом IPO, должно быть сжато до семи страниц, при этом включать ключевую финансовую информацию в сравнении с данными за аналогичные предыдущие периоды. Банк России указывает, что такие документы должны составляться «с учетом профиля главного читателя — неквалифицированного инвестора». Участники обсуждения также подтвердили необходимость адаптировать ключевые показатели годовых отчетов эмитентов (см. “Ъ” от 11 июля).

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 20 июня, на ПМЭФ: «Если мы говорим об IPO, они должны быть не для галочки».

Одним из наиболее важных нововведений станет требование обязательного раскрытия информации о планируемой аллокации размещаемых акций, отмечают участники рынка. «Сейчас перед началом сбора книги заявок можно предложить рынку лишь общий подход. Точные цифры можно будет определить только непосредственно перед их распределением»,— объясняет управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финама» Леонид Павликов. Это нововведение будет полезно в первую очередь для физлиц, которые «очень часто лишены возможности увидеть этот параметр», отмечает руководитель направления «Долевые ценные бумаги» АВО Мурад Агаев. При этом для институциональных инвесторов ситуация практически не изменится, так как они имеют более тесный контакт с эмитентами, отмечают эксперты.

Участники рынка отмечают важность отражения эмитентом в отчетах прогнозных показателей. По словам ведущего аналитика «Велес Капитала» Артема Михайлина, «если бизнес сильный и успешный, то отчеты дополнительно стимулируют интерес к предстоящему размещению». Однако, по его словам, «прогноз может и не реализоваться, поэтому важно, чтобы менеджмент эмитента не завышал его, предлагая инвесторам реалистичные сценарии». Вместе с тем гендиректор аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов отмечает, что пока «сфера прогнозов в практике работы российского финансового рынка далека от совершенства» и в значительной степени «прогнозы смещены в сторону тех, кто проводит IPO, что приводит к определенному дисбалансу информации». Кроме того, по оценке президента НАУФОР Алексея Тимофеева, в первую очередь эмитенты должны раскрывать свои планы, что должно дать инвесторам возможность самостоятельно оценить перспективы эмитента, тогда как «прогнозы как оценка эмитентом своего будущего успеха могут, наоборот, ввести инвесторов в заблуждение».

Примерно такой же проблемой для участников будущих IPO может стать необходимость для эмитентов сопровождать резюме двумя независимыми экспертными оценками.

По мнению господина Митрофанова, это заставит их искать новые независимые источники информации, что приведет к большей востребованности рейтинговых агентств. Однако, как отмечает Алексей Тимофеев, требование о наличии отчетов независимой оценки эмитента «мало поможет объективному ценообразованию и, скорее всего, приведет к формальному исполнению».

В то же время самым неприятным аспектом в предлагаемых нововведениях может стать ответственность организаторов размещения за проспект. «Возлагаемая ответственность не всегда соответствует роли организаторов в процессе размещения»,— отмечает господин Тимофеев. Такие изменения «могут отпугнуть их от выполнения этой роли», что приведет к сильному росту издержек IPO, считает он.

Андрей Ковалёв