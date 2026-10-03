Паслер предупредил свердловчан о значительном ухудшении погоды в ближайшие дни

В Свердловской области пройдут обильные дожди, снегопады, усилится ветер и понизится температура в ближайшие дни, заявил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Он подчеркнул, что значительное ухудшение погоды приведет к образованию гололеда на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Прошу всех, особенно водителей, соблюдать осторожность и ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населенных пунктов»,— обратился господин Паслер к свердловчанам.

Глава Среднего Урала заверил, что уже поручил ведомствам, структурам и мэрам принять меры для обеспечения безопасности. «Службы готовы к любым неблагоприятным сценариям. В населенных пунктах есть необходимые ресурсы, включая спецтехнику, аварийные бригады, для обеспечения бесперебойного функционирования городских хозяйств»,— добавил он.

Ранее синоптики сообщали, что для Екатеринбурга наиболее вероятным периодом выпадения снега будет утро и первая половина дня понедельника. Согласно прогнозам, суммарное количество осадков в период с 2 по 5 октября в центральных районах области, включая Нижний Тагил, Алапаевск и Туринск, может составить от 70 до 90 мм.

Василий Алексеев