Страны МЭА высвободили 325 млн баррелей нефти из обещанных 400 млн
Страны–участницы Международного энергетического агентства (МЭА) к настоящему моменту высвободили из запасов 325 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из обещанных в марте 400 млн баррелей. Об этом AFP сообщила пресс-служба агентства.
11 марта страны–участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти — примерно трети своих совокупных стратегических резервов. Мера призвана снизить ценовую напряженность из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Отмечалось, что это крупнейшее скоординированное высвобождение в истории агентства.
2 октября страны G7 объявили о решении высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в ближайшие четыре месяца. «Группа двадцати» не уточнила, включают ли объявленные 100 млн баррелей тот остаток в 75 млн, который МЭА еще не успело выпустить по мартовскому плану, или это дополнительный объем, отмечает AFP.
Объявленные G7 100 млн баррелей пока нельзя автоматически считать дополнительной поставкой сверх мартовского плана Международного энергетического агентства (МЭА). Если этот объем засчитывается в оставшиеся 75 млн баррелей, общий выпуск по плану МЭА составит 400 млн; если нет, совокупный объем двух инициатив достигнет 500 млн баррелей.
Высвобождение запасов используется как краткосрочная мера для компенсации перебоев в торговых потоках: в марте фактическая блокировка Ормузского пролива резко ограничила экспорт ближневосточной нефти и подстегнула цены. На фоне продолжающейся эскалации МЭА уже обсуждало с правительствами Европы и Азии дополнительные высвобождения, а общий объем запасов стран—участниц агентства превышал 1,2 млрд баррелей.