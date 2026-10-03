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Страны МЭА высвободили 325 млн баррелей нефти из обещанных 400 млн

Страны–участницы Международного энергетического агентства (МЭА) к настоящему моменту высвободили из запасов 325 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из обещанных в марте 400 млн баррелей. Об этом AFP сообщила пресс-служба агентства.

11 марта страны–участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти — примерно трети своих совокупных стратегических резервов. Мера призвана снизить ценовую напряженность из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Отмечалось, что это крупнейшее скоординированное высвобождение в истории агентства.

2 октября страны G7 объявили о решении высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в ближайшие четыре месяца. «Группа двадцати» не уточнила, включают ли объявленные 100 млн баррелей тот остаток в 75 млн, который МЭА еще не успело выпустить по мартовскому плану, или это дополнительный объем, отмечает AFP.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Объявленные G7 100 млн баррелей пока нельзя автоматически считать дополнительной поставкой сверх мартовского плана Международного энергетического агентства (МЭА). Если этот объем засчитывается в оставшиеся 75 млн баррелей, общий выпуск по плану МЭА составит 400 млн; если нет, совокупный объем двух инициатив достигнет 500 млн баррелей.

Высвобождение запасов используется как краткосрочная мера для компенсации перебоев в торговых потоках: в марте фактическая блокировка Ормузского пролива резко ограничила экспорт ближневосточной нефти и подстегнула цены. На фоне продолжающейся эскалации МЭА уже обсуждало с правительствами Европы и Азии дополнительные высвобождения, а общий объем запасов стран—участниц агентства превышал 1,2 млрд баррелей.

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