Страны МЭА высвободили 325 млн баррелей нефти из обещанных 400 млн

Страны–участницы Международного энергетического агентства (МЭА) к настоящему моменту высвободили из запасов 325 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из обещанных в марте 400 млн баррелей. Об этом AFP сообщила пресс-служба агентства.

11 марта страны–участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти — примерно трети своих совокупных стратегических резервов. Мера призвана снизить ценовую напряженность из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Отмечалось, что это крупнейшее скоординированное высвобождение в истории агентства.

2 октября страны G7 объявили о решении высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в ближайшие четыре месяца. «Группа двадцати» не уточнила, включают ли объявленные 100 млн баррелей тот остаток в 75 млн, который МЭА еще не успело выпустить по мартовскому плану, или это дополнительный объем, отмечает AFP.