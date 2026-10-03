В Свердловской области похолодает до –6° в начале недели

Температура воздуха в Свердловской области опустится до –6° в понедельник, 5 октября, из-за прихода на территорию региона арктического фронта, следует из данных Уральского гидрометцентра. По прогнозу синоптиков, с 3 по 6 октября на Среднем Урале ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед и порывы ветра до 20 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Согласно данным учреждения:

В Свердловской области в воскресенье, 4 октября, местами выпадет мокрый снег, в горах — снег, в восточной части региона осадки будут преимущественно в виде дождя. В отдельных районах ожидается временный снежный покров и гололед. Температура ночью составит 0°...+5° (в горах и низинах –5°), днем — +4°…+9°. Ветер будет северной четверти 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

В понедельник, 5 октября, вновь пройдут сильные осадки в виде снега, на крайнем востоке области — дожди. Температура в темное время суток составит –6°...+2°, в светлое — +2°…+7°. Ветер будет северной четверти 4-9 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с.

Во вторник, 6 октября, в регионе продолжит идти снег. Температура ночью составит –5°...0°, днем — +5°…+10°. Ветер будет северной четверти 4-9 м/с.

В Екатеринбурге в воскресенье, 4 октября, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью составит +1°...+3°, днем — +6°...+8°. Ветер будет северной четверти 4-9 м/с с порывами до 13 м/с.

В понедельник, 5 октября, осадки в виде снега усилятся. Температура в темное время суток составит 0°...+2°, в светлое — +2°...+4°. Ветер ожидается северной четверти 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Во вторник, 6 октября, в городе выпадет немного снега, днем будет преимущественно без осадков. Температура ночью составит –2°...0°, днем — +5°...+7°. Ветер будет северной четверти 4-9 м/с.

Ранее губернатор Денис Паслер предупредил уральцев, что из-за ухудшения погоды на дорогах образуется гололед. «Прошу всех, особенно водителей, соблюдать осторожность и ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населенных пунктов»,— призвал он.

Василий Алексеев